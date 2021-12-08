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新版灰太郎不抓喜羊羊了！陸網抗議：跟敵人交朋友是「綏靖」

▲▼新版灰太郎不抓喜羊羊了！陸網要求恢復：狼羊和平了還看啥？。（圖／翻攝原創動力）

▲《喜羊羊與灰太狼》已播出16年，最初的小觀眾如今都已經出社會。（圖／翻攝原創動力）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州的「領導留言板」近日收到一則留言，有網友表示，現在《喜羊羊與灰太狼》動畫片走下坡，灰太狼不捉羊了，也沒了有趣的打鬥場面，只有偏向低齡的劇情，看著以前童年的動畫變成這樣，心裡挺不是滋味，希望早日恢復原版劇情和畫風。對此，《喜羊羊與灰太狼》的製作公司回應，2019年播出的《羊村守護者》正式開啟了「羊狼和平新時代」，現在連續的故事更能扣人心弦，主線、主題更清晰。

該名網友10月3日在「領導留言板」上留言指出，強烈建議新版《喜羊羊與灰太狼》動畫片恢復成舊版，因為新版的喜羊羊與灰太狼已經變了，和第一部毫無關聯，畫風特別幼稚，每一個角色新舊性格差別太大，「畢竟最大的衝突就是狼羊衝突，變成和平之後還看什麼？惺惺相惜不代表要和敵人交朋友，這不綏靖思維嗎？人們都說喜羊羊與灰太狼是給一代人看的動畫片，這多麼諷刺啊！說實話，它和其他動漫沒區別了，只不過利用了喜羊羊與灰太狼的人氣資本而已。」

網友提到，有一個熊孩子學電視裡灰太狼烤羊，把另一個小孩孩綁在樹上用大火燒，熊孩子的父母控訴卡通公司，導致喜羊羊停播，但也有女孩被困電梯時，因想起喜羊羊與灰太狼而堅持下去最後得救的事情，「家長們只知道看《喜羊羊與灰太狼》沒用，卻不知道魔方達人林愷俊結緣魔方，就是因為《喜羊羊與灰太狼》。左手右手兩方面，讓我們遇到困難不要放棄，希望早日恢復原版劇情和畫風。」

對於網友的發言，《喜羊羊與灰太狼》的製作方「廣東原創動力」12月3日進行了回應。他們表示，《喜羊羊與灰太狼》一直以來都秉承「寓教於樂」的創作原則，「幽默」「情感」「正能量」是其內容基因，「無論在新舊作品中，灰太狼依舊是對家庭、對老婆、對孩子負責的好男人，慢羊羊依舊是足智多謀的村長，喜羊羊也依舊聰明好學，暖羊羊樂於助人，美羊羊美麗堅強，沸羊羊酷愛健身正義勇敢，懶羊羊也依舊可愛好吃，這些鮮明的人物個性都是不會改變的。」

原創動力指出，同時，《喜羊羊與灰太狼》系列也是一個不斷成長的動畫作品，從2005年至今，「喜羊羊」已播出超過3000集動畫劇集，16年來從未間斷創作和創新，也不存在「禁播」的情況，請勿輕信謠言。

原創動力提到，無論在故事創意、畫面風格還是表現形式上，原創動力都一直在尋求創新和突破，希望給大家呈現多元化的故事內容，比如偵探題材、運動題材、冒險題材等，過程中不斷摸索，甚至打破連續十幾年的「狼抓羊」的經典模式，在2019年播出的《羊村守護者》正式開啟了「羊狼和平新時代」，並且從經典的單元劇改為連續劇的敘述模式，這對故事的邏輯性、連貫性、起承轉合等編劇能力提出更高要求，相對於以往單元的故事，現在連續的故事更能扣人心弦，主線、主題更清晰。給觀眾帶來更好的作品也是我們不斷努力的動力。

原創動力強調，一部好的作品除了有故事性和畫面技術外，也需要傳遞給觀眾綠色正能量和成長的力量，寓教於樂，這也是《喜羊羊與灰太狼》一直堅持的。

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