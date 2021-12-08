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1歲娃救母！她走出廚房「哄哭閙兒」下秒突氣爆　驚悚畫面曝

▲▼大火,火侯,廚師,廚房,水煮,快炒,烹飪。（圖／翻攝自pixabay）

▲婦人沒關火就離開廚房哄小孩。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者徐敬璇／綜合報導

小孩哭鬧竟救了媽媽一命！廣東一名鍾姓婦人在廚房準備晚餐時，聽到一歲的兒子哭鬧便出來哄他，沒想到才剛走出廚房不到三秒，廚房裡的瓦斯突然發生氣爆，嚇得她趕緊抱著孩子衝出門。全過程被監視器錄下，有驚無險的畫面讓網友直呼「小孩是上輩子修來的福氣！」

據《時間視頻》報導，廣東湛江在3日傍晚5點時發生了一起家庭氣爆案，從影片中可以看到，鍾媽媽在廚房做飯做到一半時，聽到孩子在哭鬧個不停，便走出廚房想哄他，廚房竟在幾秒鐘後突然爆炸，畫面頓時陷入一片火光中。

▲▼廣東一名媽媽在聽到孩子哭鬧後跑出廚房，在幾秒後就發生氣爆。（圖／截自時間視頻）

▲煤氣爆燃的瞬間讓屋內充滿火光。（圖／截自時間視頻）

當事人鍾媽媽向大陸媒體還原案發現場表示，當時自己正在廚房裡炒菜，聽到兒子哭鬧不停，就走出來看看，「才剛順手抽了要幫兒子擦鼻涕的紙巾，什麼都還來不及做就發生爆炸了」。她也提到，氣爆發生的當下雖然自己都腿軟了，但還是在第一時間儘快抱著孩子離開家裡逃命，「還好我兒子有叫我出來，不然我可能就沒命了」。

▲▼廣東一名媽媽在聽到孩子哭鬧後跑出廚房，在幾秒後就發生氣爆。（圖／截自時間視頻）

▲哭鬧的小孩讓媽媽遠離氣爆地點。（圖／截自時間視頻）

驚險的畫面曝光後，網友紛紛留言關心，「媽媽給了孩子生命，孩子也讓媽媽躲過一劫，大難不死必有後福」、「母子心連心，這是冥冥之中的注定呀」、「這孩子是前世修來的福份，一定要感謝孩子的救命之恩」。不過，也有網友推測，小孩會哭鬧可能是因為是肚子餓，或吸到外洩的煤氣而感到不適，若不是媽媽粗心忘記關火，讓洩漏的煤氣被明火點燃，也不會有爆炸的意外發生。

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