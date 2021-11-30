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低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機

【企劃特輯】

▲低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機。（圖／業者提供）

又要變冷了！隨冬季接近，日夜溫差更增大，​冷空氣來訪的頻率、強度都將增強​；一聽到今年冬天會很冷，超多人已經怕到「皮皮挫」，現在不需再用暖暖包、不必再買電熱毯，2021抗寒聖品就是石墨烯材質的「PP超導石墨烯毯被」！可以在10秒就升高溫度，並經過專業研究測試，PP超導石墨烯毯被能提高血流量、血流速，加速手腳循環、身體不再冷吱吱，連藝人林美秀、吳淡如都愛不釋手，大推PP超導石墨烯毯被好處多，建議家有銀髮族、心血管疾病的長輩，一定要準備一條抵抗寒冬的威脅！

冬夜保暖好物 輕薄兼具蓄熱升溫、助循環

誰說冬被一定要厚才能保暖？新型的「PP石墨烯超導被」厚度只有冬被的1/3，輕薄、服貼外，好收納不占空間，相當適合現代人的居住空間。石墨烯是一種天然材質，近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料，因石墨烯材質有很好的導熱、蓄熱效果，也可保持恆溫，久蓋不悶熱！

▲低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機。（圖／業者提供）

▲「石墨烯超導被」厚度只有冬被的1/3，非常好收納也不占空間。【官網2入超值組】

蓋上第二代PP石墨烯超導被 猶如自帶暖氣機

第二代PP超導石墨烯超導被，有獨特的HSG蜂巢式石墨烯結構，透過獨家精密儀器的「剝離法」製成，把石墨烯原礦剝離至微米級大小，再把微米級的石墨烯織入紗線中，百分之百保留石墨烯的超導特性。

▲低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機。（圖／業者提供）

▲獨家「剝離法」製作，可以確保石墨烯材質能永久有效。【EHS 東森購物優惠組】

從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質的PP超導石墨烯毯被，還在棉被裡加入「超導布」，讓功能大躍進，不用插電，就能達到「微循環」的效果，可感應人體波長，更勝過去遠紅外線毯被的效果，升溫快，且加速循環功能，可進一步帶動血流量、血流速，被專業人士稱為「體內動能毯」。

▲低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機。（圖／業者提供）

▲「PP超導石墨烯毯被」有四層石墨烯材質，還加入「超導布」，讓導熱、蓄熱的效果更加提升。

從代言變粉絲 「超導被」蓄熱升溫不插電如同天然暖爐

變成「石墨烯控」的林美秀也分享：「當工作忙、壓力大時，躺在床上翻來覆去都睡不著，但自從用了PP超導石墨烯毯被後，真的非常舒服，每天都能一覺到天亮！」。吳淡如也提到：「PP超導石墨烯毯被，像是天然暖爐，蓄熱升溫不需要插電、蓋在身上就能馬上升溫，不但安全、還能幫你省下電費的帳單。」

正牌石墨烯被 超強可水洗 購買撇步照過來！

由於石墨烯材質正熱，坊間各種品牌林立，專家提醒，選購時有秘訣，首先「認明公證單位認證」，PP超導石墨烯毯被經過國內權威認證單位TTRI紡織研究所檢測，除了確定有石墨烯外，紅外線放射率達92%；蓋上之後，可以增加血流量19.8%、血流速20.4%、皮膚可瞬時升溫達近三度。第二「獨家剝離法」製作，確保石墨烯水洗不失效，因市面上品質不佳的石墨烯棉被，放入洗衣機清洗之後，石墨烯就會大量流失，變成一條普通的棉被，有的甚至只要靜置，石墨烯材質就會流失，而透過特殊技術製成的「PP超導石墨烯毯被」，能讓石墨烯緊緊的嵌入棉布纖維中，永久有效。最後，專家提醒，石墨烯原料具有一定價值，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

▲低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機。（圖／業者提供）

▲「石墨烯超導被」有很好的導熱、蓄熱效果，加上能釋放遠紅外線光波，幫助循環。

▲低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機。（圖／業者提供）

▲專家提醒，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

林美秀＆吳淡如合體雙代言
禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網2入超值組：https://ppweb.tw/aj754
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 東森購物優惠組：https://chshop.work/dC8u2

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/2WFzQDMNxI8

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