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【傳愛的旅程】《料理之王》為年輕廚神圓夢　共享產品利潤開先例

【傳愛的旅程】《料理之王》為年輕廚神圓夢　共享產品利潤開先例（圖／《傳愛的旅程》）

文／洪菱鞠

正所謂「高手在民間」，料理界更是 如此。繼大型歌唱選秀節目《聲林之王》 後，為發掘隱藏各地的料理好手，東森 新媒體ETtoday與量子娛樂再度攜手合作，全新打造全台首創的大型料理實 境節目《料理之王》，一場激烈的廚王爭 霸戰也由此展開！

自2020年6月強力徵求的訊息發布以來，立刻吸引眾多廚藝高手爭相報名參賽。為了贏得「料理之王」的桂冠，各方好手在海選賽制中無不使出渾身解數，展現精湛廚藝，競逐進階進棚錄影的「金鏟」資格。其中不乏有飯店大廚、餐飲主廚、餐飲科老師、家庭主婦、甚至是明星藝人等報名，還有高齡80歲的奶奶，端出超過一甲子的燒菜功夫大膽向專業挑戰。

【傳愛的旅程】《料理之王》為年輕廚神圓夢　共享產品利潤開先例（圖／《傳愛的旅程》）

▲《料理之王2》乘勝追擊，王令麟率強大製作團隊啟動開播儀式。

尋找年輕廚神　《料理之王》重磅登場
同年10月23日，這場大型廚藝選 秀在ETtoday全平台正式播出。首播就開出紅盤，線上觀看人次突破百萬，之後隨著戰況日益激烈膠著，更屢創收視紀 錄。看著晉級選手與踢館者挑戰魔鬼賽 程，甚或殘酷的PK殊死戰，在在考驗身為一個料理人的實力、經驗、創意與臨場反應，在螢幕前輪番搬演川、浙、粵、湘、魯、台各大菜系，端出一道道色香味 俱全的料理，在飛行導師的嚴格指導與專業名廚組成的評審團中，爭奪勝出機會。尤其隨著比賽進入白熱化階段，要 兼顧味覺、又要扛住時間壓力，選手們也一再被逼出潛力，讓網友看得大呼過癮，讚嘆台灣終於有了屬於自己的料理節目，也掀起全台一波料理風潮。在第一季大獲好評風光落幕後，隨即著手籌備 《料理之王2》，並於2021年4月強勢回歸。

《料理之王》是東森集團繼《聲林之 王》之後，再次大手筆斥資五千萬元推出 的大型IP節目，在資深製作人王偉忠、量子娛樂董事長吳健強的幕後策畫，以及全聯福利中心新鮮食材的贊助支持下，接連兩季重磅登場，鼓勵了許多有著料理夢的年輕好手，站上嚮往的料理最高殿堂大展身手，也呼應了東森集團總裁 王令麟一直以來所堅持的初衷：「年輕人有夢想，年輕人需要舞台，東森新媒體ETtoday受到年輕朋友的支持，我們更需要回過頭來支持年輕人。」

【傳愛的旅程】《料理之王》為年輕廚神圓夢　共享產品利潤開先例（圖／《傳愛的旅程》）

▲在王令麟力邀下，《料理之王》擁有強大的評審團，也讓節目精彩可期。

【傳愛的旅程】《料理之王》為年輕廚神圓夢　共享產品利潤開先例（圖／《傳愛的旅程》）

▲《料理之王》第一季優勝者共同研發的料理包，一推出就大熱銷。

料理之王料理包　創新宅食商機
《料理之王》開播以來，創下高收視、高點閱的好成績，也帶來「人人皆廚神」 的熱潮； 但要如何發揮更大影響力，形成長尾效應，讓選手們的好手藝不單單 展現在比賽中，還能從棚內走到餐桌？東森集團也首開創舉，看準疫情帶動下 的宅食商機，王令麟找來《料理之王》 第一季六位獲獎的優秀廚師，聯名研發了六款美味的「東森農場料理之王料理 包」，一推出就造成轟動，上市短短三個 月，總計熱銷55萬包、業績狂飆2,800萬元，成為東森自營品牌中，常溫調理商品的銷售冠軍。

透過東森集團「新媒體」與「新零售」 的資源整合優勢，以及大型IP宣傳，料理包在東森電視購物一度賣到缺貨，而 另一強勢通路東森直消電商ecKare更賣出超過四萬包的好成績。王令麟驚訝之餘，也備感欣慰，他強調：「東森集團 為年輕人創造機會，更樂於分享，所有的成績和利益都歸於大家共有共享。」

一場世紀大疫，餐飲業首當其衝， 在最艱困的時候，東森集團幫助年輕廚 師逆勢突圍，實現料理的夢想，也積極為他們創造商機。王令麟特別頒發「料理之王料理包」第一筆銷售獎金100萬元，給第一季共同開發的六名選手，創下台灣選秀節目將產品利潤分享選手的先例。未來東森集團還將延續這樣的感動，與優秀廚師聯手用美食展現創意、 療癒人心，也期勉每一位選手勇於挑戰、勇往直前，在東森「只要努力，這裡充滿了機會」。王令麟更霸氣宣示：「東森集團從台灣出發，要做全球華人的料理之王。」隨著《料理之王》大型IP推向國際，相信更多年輕人可以在「民間廚神」的舞台上夢想成真。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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