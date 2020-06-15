爽吹冷氣照樣愛地球！R32冷媒環保「省萬元電費」　空調「i乾淨」殺菌顧健康

▲開啟禾聯空調，家中涼快舒服，芬多殺菌功能帶來潔淨空氣，無需擔心室外空污影響健康；環保冷媒還能節能省電。（圖／禾聯提供，下同）

消費中心／綜合報導

最近天氣愈來愈熱，不少人回家做的第一件事就是開冷氣。可是冷氣已近一年沒開過，也沒有定期清理的習慣，恐怕早已積滿一層厚厚灰塵。而台灣6～9月正值炎夏，光是坐著不動就狂流汗，辦公室和公共營業場所為了工作效率、迎來客人，全天候開著空調；民眾在外習慣了涼爽溫度，回家不開冷氣太難受，但開了冷氣又讓人好擔心夏季電費會讓帳單貴到爆表。一次解決消費者和商家的困擾，從此想吹冷氣一秒按下遙控器，再也不手軟。禾聯變頻空調「i乾淨」技術，會自己清理內機、不留灰塵髒污；並以新一代R32環保冷媒製造，CSPF（冷氣季節性能因數）能源效率超越國家一級標準，一年能省下最高近萬元的電費。民眾只要選對空調，就能天天享受清涼又不怕錢包被榨乾。

夏天冷氣幾乎天天開，運轉時間一久，內部蒸發器就會卡灰塵、髒污，導致冷氣效能變低、愈來愈不涼，還可能造成壓縮機過熱、損壞機體。可是拆洗冷氣機內部實在麻煩又累人，選配禾聯空調的「i乾淨」，能以4℃以下低溫，將蒸發器上的灰塵雜質凝結，再自動升溫將含有雜質的水溶解帶走，最後升溫至55℃烘乾水氣，即達到抑菌防霉效果。不需要爬上爬下、拆洗組裝，就能輕鬆享受良好又涼爽的空氣品質，自動清潔減少內部孳菌發霉的機會，還能延長冷氣使用壽命，長期來看省力又省錢。

禾聯空調的好空氣不只如此，具備的清淨濾網，如去除PM2.5、光觸媒+銀離子等及5D氣流等功能，可減緩微塵懸浮粒子對人體的影響。新選配的「芬多殺菌Femtoe Fresh」更是現代冷氣必備功能，經過SGS測試，能消滅異味和看不見的細菌，除了防疫期間讓人更放心之外，也很適合家中本來就有過敏兒和毛孩的人。

開啟禾聯空調，家中流動著涼快潔淨空氣，無需擔心室外空污影響健康，更棒的是，享受的同時還能為環境盡一份心力！禾聯使用新一代R32環保冷媒，成分不會加速臭氧層破洞擴大。品牌表示，依照經濟部能源局公告的CSPF值計算，禾聯超一級變頻空調的年耗電量，比同級能力五級定頻機種更省下37%用電量，省電就是省荷包；省能源也對地球更友善。大熱天晚上開著冷氣睡個好覺，實在是一大樂事，但要是冷氣機轟轟吵，反而更影響睡眠。禾聯空調變頻窗機2.3～2.8kW機種，升級壓縮機讓運轉聲再「靜」化，夏夜一覺好眠到天亮。

禾聯家電連續10年榮獲台灣精品獎殊榮，不只照顧一般家用消費者，更貼心為小型商用市場提供多種智慧空調產品，像是電源規格三相220V／380V的空調，可依照不同空間設計搭配壁掛式、落地式、嵌入式、吊隱式等室內機，讓一般小型商用場所有更多的選擇。宿舍、校園、辦公室等一次安裝多台空調，管理上可以利用禾聯專用的監控軟體，就能同步調整多達31X31台空調運轉設定，讓管理更便利和人性化。

不希望吹冷氣成為電費壓力來源，也不想因此傷害珍貴的地球，選擇禾聯新一代節能智慧空調，讓舒適生活和環保願景同時達成；上禾聯家電官網查詢或走進銷售服務據點詢問，就是實現目標的第一步。

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