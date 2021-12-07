受不了檢舉魔人！　紅黃線違停「不能再檢舉」三讀通過

▲立法院7日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

在開放民眾拍照檢舉交通違規以來，「檢舉達人」成為不少用路人避之有所不及的「恐怖情人」。立法院今（7日）通過「道路交通管理處罰條例」修正案，交通部羅列46項違規樣態，開放民眾檢舉，「靜態項目」縮限於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車，紅黃線違停在未嚴重影響交通安全秩序情況下，則不予舉發。

立法院7日三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」第七條之一、第七條之二以及第八十五條之二，交通部羅列46項違規樣態，並擬定民眾若檢舉一案，違規時間若未超過6分鐘，或未經一個路口以上，僅限舉發一次不可連續舉發。

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根據交通部提出的46項開放民眾檢舉項目中，「動態違規」項目包括高、快速公路不當駕駛及裝載，如未保持安全車距、未依規定變換車道，以及連續按喇叭變換燈光或其他方式迫使前車讓道等；亦包括不當駕駛行為如危險駕駛、兩車以上競駛等樣態。

▲台北市去年交通違規檢舉創113萬件新高，其中最大宗是違規停車。（示意圖／資料照）

「靜態項目」縮限於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車。包括交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內違規臨時停車，違規併排臨時停車，以及佔用身障停車格等。另外，紅黃線違停只要沒嚴重影響交通安全秩序，就不能逕行檢舉。

據統計，台北市去年交通違規檢舉創新高，在成案率下降的情況下共計113萬件，其中有160位檢舉達人年檢舉破1,001件、甚至有12人1年檢舉超過5,001件，全國民眾檢舉案件更高達440萬件，而主要違規項目包括違規停車、不依規定使用燈光、違規轉彎／變換車道等。黨團提案表示，不少浮濫檢舉事項引發民怨，也造成執法人員需查證的負擔增加，未必能透過警民合作有效減輕警力負擔。

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