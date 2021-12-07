　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

▲▼甜美實習女警陪伴迷途老阿嬤，化解阿嬤緊張不安的心。（圖／警方提供）

▲甜美實習女警曾奕華陪伴迷途老阿嬤，化解阿嬤緊張不安的心。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市92歲林姓老阿嬤日前騎電動機車外出要到烏日看外孫，不料半路沒電，只好改以枴杖步行，直到體力不支坐在路邊才被路人發現報警，實習女警曾奕華很有耐心的陪著阿嬤聊天，讓阿嬤安心許多，不再緊張和不安全感，曾員除了長相甜美之外，內心更有著強烈正義感，希望有機會能參與刑案偵辦，維護治安，還被害人公道。

▲▼甜美實習女警陪伴迷途老阿嬤，化解阿嬤緊張不安的心。（圖／警方提供）

台中市警察局第四分局南屯派出所警員洪伯岡、徐慧珊及實習生曾奕華，日前巡邏時獲報，有名老阿嬤獨自坐在文心南路與南屯路口，員警到場了解，原來林姓阿嬤思孫心切，從北屯區騎著電動輔具車外出，未料路況不熟加上車子沒電，改以枴杖步行，直到體力不支坐在路口。

員警先將阿嬤帶返所休息，曾奕華貼心地陪伴在阿嬤身旁談天說地，藉此消除迷路的緊張及不安感，並且準備麵包及牛奶止飢，讓趕來的家屬感謝不已。

特教系畢業的曾奕華喜愛推理，每次追劇看警察辦案，感覺很帥、很有成就感，原本在五金行上班，後來毅然決定苦讀重考，終於錄取警察特考及監所管理員，她說，警察平日除了維護治安、交通外，對於為民服務工作更應負有同理心，有同理心才能了解被害者的感受，未來希望有機會能偵辦刑案，維護正義。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　急疏散乘客
入夜探15°C！2波「冷空氣報到」時間曝
藥廠報喜！　新藥能對抗「Omicron所有突變」
男想吃母女丼「同時示愛」　女兒警覺不對勁識破
獨／馬妞前夫勾嫩人妻上摩鐵！　「這麼美這麼早結婚」
他帶15歲小女友征戰公廁！　無緣岳母讓結局大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

桃園男菜刀弒母今解剖　至少砍20刀！致命傷在頭部

獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話　摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

桃園男菜刀弒母今解剖　至少砍20刀！致命傷在頭部

獨／馬妞前夫勾人妻傳曖昧對話　摩鐵開房家中過夜遭索賠百萬

美股三大期貨紛紛大漲　道瓊期漲逾300點、那斯達克100期漲幅破1%

同胎手足前後被收編　米克斯西瓜經歷「領養又退養」盼一個家

嘉義市「橘世代生涯發展中心」　發展高齡新生活

收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

誠品書店進駐遠百竹北　挑高寬廣空間「夾攻蔦屋」下月登場

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

《華燈》女星爆「酒店上班經歷」！　第一天客人就堵門等「外帶」

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

運產條例修正案通過　林智勝：原棒協可以幫助的更多

社會熱門新聞

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

國1麻豆交流道撞死騎士　高雄小港截獲肇逃槽車

台中工人吵架　竟操控怪手打架

台南麻豆交流道南下匣道路口傳死亡車禍

快訊／新北又有超商女店員被打

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

高嘉瑜自白書「57字全文」曝！昏迷遭拍19秒惡魔片

釣魚簡訊4天詐上千萬　檢提醒判別方式

更多熱門

相關新聞

「來！搭著我的肩！」霸氣警護視障男返家

「來！搭著我的肩！」霸氣警護視障男返家

台中市62歲楊姓視障男子半夜外出散心，意外走離家大約700公尺遠，楊男不知所措，呆立街頭，南屯派出所員警獲報趕往，霸氣的說「來！搭著我的肩！」，送你回家；勤工派出所員警也在半夜護送一名95歲的邱姓男子回家，邱男腳痛在醫院醫治，因為鄉音重，又說不出地址，醫護人員無法通知家人，員警查出住家後，不但安全送回，還一前一後陪著走上5樓的家，暖舉令人直呼「足感心」。

台中公園街友挨餓　長腿甜美女警送上熱食暖衣

台中公園街友挨餓　長腿甜美女警送上熱食暖衣

2車擦撞　車主酒測零才驚醒

2車擦撞　車主酒測零才驚醒

關鍵字：

南屯所甜美警

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面