實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

▲甜美實習女警曾奕華陪伴迷途老阿嬤，化解阿嬤緊張不安的心。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市92歲林姓老阿嬤日前騎電動機車外出要到烏日看外孫，不料半路沒電，只好改以枴杖步行，直到體力不支坐在路邊才被路人發現報警，實習女警曾奕華很有耐心的陪著阿嬤聊天，讓阿嬤安心許多，不再緊張和不安全感，曾員除了長相甜美之外，內心更有著強烈正義感，希望有機會能參與刑案偵辦，維護治安，還被害人公道。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員洪伯岡、徐慧珊及實習生曾奕華，日前巡邏時獲報，有名老阿嬤獨自坐在文心南路與南屯路口，員警到場了解，原來林姓阿嬤思孫心切，從北屯區騎著電動輔具車外出，未料路況不熟加上車子沒電，改以枴杖步行，直到體力不支坐在路口。

員警先將阿嬤帶返所休息，曾奕華貼心地陪伴在阿嬤身旁談天說地，藉此消除迷路的緊張及不安感，並且準備麵包及牛奶止飢，讓趕來的家屬感謝不已。

特教系畢業的曾奕華喜愛推理，每次追劇看警察辦案，感覺很帥、很有成就感，原本在五金行上班，後來毅然決定苦讀重考，終於錄取警察特考及監所管理員，她說，警察平日除了維護治安、交通外，對於為民服務工作更應負有同理心，有同理心才能了解被害者的感受，未來希望有機會能偵辦刑案，維護正義。