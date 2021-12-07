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「這隻貓」榮登英2021抖音冠軍　挑戰障礙吸1.8億次觀看

▲▼Mia面對不同難度的障礙賽，都能完成。（圖／翻攝自TikTok／mmeowmmia）

▲Mia面對不同難度的障礙賽，都能完成。（圖／翻攝自TikTok／mmeowmmia）

實習記者黃品臻／綜合報導

萌萌毛孩若身懷絕技，絕對能在網路上贏得掌聲。英國2021年最受歡迎的抖音（TikTok）影片近日揭曉，其中第一名是隻白貓挑戰障礙賽的影片，觀看次數高達1.8億。

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，名為「Mia the Cat」的抖音帳號擁有260萬的粉絲數，影片主人翁、白貓Mia的飼主上傳了多部讓牠挑戰紙杯障礙賽的影片，其中一部就是飼主把近百個紙杯倒放在走廊上，並在上面鋪紙板，讓Mia挑戰踩著紙板走過去。

影片可以見到障礙賽總共分成五關，從最開始的直線到後來把紙板擺成斜的，甚至在紙板上加紙杯增加難度，但對Mia來說不費吹灰之力，雖然花了點時間試探，不過最後都有成功過關。

@mmeowmmia

##cat ##uk

♬ оригинальный звук - Mia the Cat

這部影片從7月28日上傳累積至今已有多到1億8490萬的觀看次數，榮登英國2021年最熱門的抖音影片，與第二名的觀看次數差了超過1000萬。Mia的飼主也上傳了其他愛貓挑戰障礙賽的影片，不管怎麼挑戰變化似乎都難不倒Mia，許多網友都稱讚牠太有才華，更有人形容Mia是新一代的007詹姆士龐德。

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