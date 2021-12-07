男離家18年無音訊被宣告死亡　警尋獲讓他「死而復生」

▲台南市警一分局警方尋獲失蹤長達18年，被宣告死亡的「阿龍」，並全力協助安排與母親等家人團聚、取得身分證、健保卡，展開新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警第一分局德高派出所警員黃鈵閎、羅傑等2員，執行夜間巡邏勤務，於轄內路口，見一男子騎自行車遊蕩形跡可疑，經上前盤查其身分，驚見查詢證號顯示「死亡註銷」，經詳查後發現該男子竟是失蹤長達18年之撤尋失蹤人口，而且已遭法院宣告死亡。

警方說，男子「阿龍」（化名）於18年前因故離家後杳無音信，被警方尋獲之際，阿龍才知曉已被母親報案列為失蹤人口，且因失蹤滿7年，經法院宣告死亡一事。



「阿龍」離家後，以撿拾資源回收為生，平日四處以公園、街頭為棲身處所，隨身並無任何證件。員警尋獲當日即聯繫社工並協調安置事宜，「阿龍」表示其母居住高雄，經詢問「阿龍」是否願意返鄉回家？「阿龍」表示覺得對不起母親，也希望能返家與母團聚並回復身分。

經員警告知「阿龍」母親尋獲一事，阿龍母親又驚又喜，希望能儘快與兒子見面，惟因其母年邁獨居、行動不便；黃員秉持同理心及為民服務精神，主動積極協助母親聯繫少年及家事法院、戶政事務所等相關單位辦理身分回復事宜，希早日促成「阿龍」與母親團圓，並由一分局協助安排「阿龍」踏上回家的路途，母子一見面，兩人便激動落淚，並相當感謝警察的協助與幫忙，「阿龍」也答應母親會儘快搬回家與母親同住。

警方指出，2021年11月，法院判決裁定撤銷「阿龍」的死亡宣告，並回復其身分，陸續也至相關機關辦理國民身分證及健保卡等證明文件，「阿龍」也已經搬回高雄住家與母親同住，尋找新工作，開始展開全新的人生。

市警一分局表示，民眾的切身之事，就是警察的大事。對於失蹤人口查尋工作，均秉持民眾立場，以同理心及愛心，主動協助並關懷，利用各種管道、線索，積極展開協尋，彰顯並力行「身在公門好修行」的服務精神。