載客空檔激戰人妻！白牌司機扯「胎記說」　法官打臉：那個不重要

▲白牌司機與人妻發生婚外情，被抓包扯辯，「她說不出我胎記的位置」，慘被法官打臉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名白牌車司機阿宏（化名）與同業人妻小君（化名）發生婚外情，經常利用載客空檔發生性行為。直到某日，小君丈夫因車子需要送修，而借用小君所駕駛的車輛時，意外從行車紀錄器中發現兩人姦情，氣得立刻對阿宏提告求償。法院審理後，判阿宏須賠償30萬元。

小君丈夫指控，小君與阿宏都是白牌車司機，因加入同個叫車群組而結識，但阿宏明知道小君已婚，卻仍對小君展開熱烈追求，導致小君一時意亂情迷，而與阿宏發生性行為，從此之後兩人便經常利用載客空檔聊天、嘿咻。

直到某天，小君丈夫因車子送修而借用小君的車時，意外從行車紀錄器中發現兩人姦情，氣得立刻對阿宏提告求償。

對於小君丈夫指控，阿宏矢口否認，並辯稱，自己與小君的工作性質相同，對於工作上的甘苦也都能體會，雖然常一起聊天、關心彼此，但並未逾矩，言談間小君曾向他抱怨婚姻，並稱早已與丈夫貌合神離，他也都是站在朋友立場開導，而之後因疫情全國三級警戒，跑車期間無法在外用餐，兩人才偶而到他家用餐休息，但絕對沒有做出損害小君丈夫配偶權的事。

不過，小君事後出面作證，坦承兩人姦情，但阿宏仍極力否認，還說小君無法說出他身上有胎記，小君的證述不實。

對此，法官認為，阿宏胎記的位置是在右腰，以及膝蓋上的疤痕，實在不是重要的身體特徵，也與性行為無太大關係，小君沒發現實屬常情，因此不採信阿宏說法，最終仍判他須賠償30萬元。全案可上訴。