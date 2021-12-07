《運產條例》三讀修正納150％抵稅額　朝野立委：開民間捐贈活水

▲民進黨立委合照慶賀《運產條例》修正案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院7日三讀通過《運動產業發展條例》部分條文修正案，明定營利事業捐贈運動業和賽事，可在新台幣1000萬元內，按捐贈金額的150%，自其當年度營利事業所得額中減除。民進黨立委張廖萬堅在三讀會後發言表示，幾年前有3個中職隊伍因經營困難轉賣，盼藉由修法增加企業投資運動產業的意願；國民黨立委林奕華則說，此次修法是「先求有、再求好」，直言儘管朝野黨團隊修法無歧義，卻因行政部門保守態度，讓該法時至今日才三讀修正。

張廖萬堅表示，這是對培育台灣運動人才重要的里程碑，今年中職有第五隊加入，現在還有第六隊消息傳出，且包括排球、足球、羽球、射箭都舉辦企業聯賽，國內全年運動賽事不間斷，東京奧運也創佳績，不過在幾年前，職棒球隊兄弟象、Lamigo桃猿隊都因為經營困難而轉賣，之前的義大犀牛也被轉賣，讓人非常憂心職業運動發展。

張廖萬堅說，陸續有企業願意投入運動產業，讓人非常感動，同時，政府也應該拿出態度，國內現在有4萬名小朋友就讀體育班，這次三讀修正《運產條例》，不僅是體育選手重要的一哩路，更是發展運動產業關鍵的一步，透過捐贈可抵稅150%，增加企業投資運動產業的意願。

林奕華表示，朝野各黨團對《運產條例》修法都沒有歧異，盼可讓運動產業往好的方向發展而共同努力，但最大的阻力反而來自行政機關的保守，使該法案時至今日才三讀，這端賴今年選手們在東京奧運拿下好表現，成為重啟討論、《運產條例》三讀的契機。

林奕華說，這次東京奧運有好表現來自「黃金計畫」的支持，不過該計劃只照顧到一半的選手，不包括尚在努力的體育幼苗和新秀，因此《運產條例》修正案就是要打開民間捐贈運動產業的活水，讓企業捐贈更彈性、更有動機獎助體育賽事，同時讓選手有發揮的舞台，並指由於行政部門的堅持，只能「先求有、再求好」，期盼透過此次修法，讓未來不同賽事都有台灣之光，讓運動人才可以有更好的環境。

民進黨立委蔡易餘則特別談及，前立委高志鵬曾擔任SBL台啤籃球隊領隊，經歷了籃球從職業化到沒有職業化，從第九屆就研擬《運產條例》修法，很高興在第十屆立委任內，朝野達成共識，財政部也願意用150％抵稅額度，鼓勵企業投入運動產業，盼未來所有運動都可以像T1男子職業籃球聯盟一樣職業化。