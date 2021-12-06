又是下雨地震！宜蘭外海21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

▲6日晚間9時5分發生規模5.3地震。(圖／中央氣象局)



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣東部海域6日晚間21點05分發生規模5.3地震，地震深度106.2公里，震央位於宜蘭縣政府東北東方33.3公里 ，位於台灣東部海域，最大震度3級。由於北部正在下雨，不少網友再次讚嘆藝人「炎亞綸」的「下雨地震說」準確，直呼「炎P先知」。

該起地震各地震度分別為，宜蘭、新竹3級；台北、新北、桃園、花蓮、苗栗、南投、台中2級；基隆、新竹、彰化、台東、嘉義、雲林1級。

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▲網友全跟炎亞綸道歉。（圖／綠色和平提供）



受到東北風影響，氣象局6日下午3時30分發佈大雨警報，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，需注意瞬間大雨及溪水暴漲。沒想到，雨勢持續到晚間，碰巧遇上地震，讓不少網友產生聯想。

網友立刻將下雨、地震連結，想到當初提到「下雨地震說」的藝人炎亞綸，紛紛留言「炎P yyds（永遠的神）」、「炎P贏了」、「炎P先知」、「下雨又地震，炎P贏了」、「謝謝炎p」、「請各位跟炎亞綸道歉」、「炎亞綸對不起」、「炎p是對的」、「炎P我大哥」。

據悉，炎亞綸在2015年花蓮地震時提出乾燥的土壤因下雨淋濕，又因該處地質鬆軟而造成地震，但此說法並非正式學說，因此剛出現時引發各界關注，許多網友也紛紛留言嘲笑。

然而，事後有相關領域學者證實，降雨雖能誘發地震，但台灣地區的地震仍以斷層影響居多，間接還給炎亞綸一個公道。

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