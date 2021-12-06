年度暢銷、閱讀榜揭曉　「冠軍書」每7分鐘賣一本強勢蟬聯霸榜

▲《原子習慣》從2019年推出後熱度不減，今年再度蟬聯「閱讀暢銷榜」、「電子書榜」兩大榜首。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情在今年5月爆發，進入三級警戒後，待在家的時間變長了，其中有不少人就透過閱讀來抒壓或解悶，回顧這一年來，宅閱讀都偏好哪類型書籍，博客來、Readmoo讀墨電子書近期陸續發布2021年度榜單，文學小說、投資理財是占比最多的兩大類，尤其賣最好的《原子習慣》，不管是在閱讀暢銷榜或電子書榜，再度霸榜蟬聯王座，拿下兩大書店的TOP 1。

疫情讓居家購書與線上閱讀變得更活絡，博客來公布年度「閱讀暢銷榜、新書暢銷榜、電子書榜、年度作家」4大閱讀暢銷榜，其中觀察到，因為居家的期間長，想藉此提升自我或找回工作規律的人，開始搜尋學習法、學習計畫和時間管理，而講述如何改變自身行為，可做為習慣養成實作指南的《原子習慣》，不僅較去年同期成長超過5,000本，更是每7分鐘賣一本，蟬聯年度「閱讀暢銷榜」、「電子書榜」雙冠王。

▲▼博客來揭曉年度「閱讀暢銷榜」、「電子書榜」前10名。（圖／博客來提供）

另外，博客來「閱讀暢銷榜」與「電子書榜」前10名，「商業理財」占榜7席，成為不可忽視的年度大勢，「新書榜」前10名過半為「Podcast」節目主持人的作品，改寫暢銷榜紀錄。「電子書榜」前10名，「影視偶像」首度進榜奪下兩席，不僅吸引首購讀者加入也展現電子書的閱讀隱密性。輕小說、漫畫類IP作家大量進入年度作家榜，如《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴、《特殊傳說》作者護玄分別成為年度翻譯、華文作家榜首，顯示出疫情期間年輕讀者增加，成為支撐閱讀成長的重要關鍵。

Readmoo讀墨電子書也發表2021年度百大暢銷榜、閱讀榜，在百大暢銷榜部分，文學小說再次回到最熱門類型，包括推理、科幻、療癒、恐怖等，共有35本入榜，還有不少影視主題，如《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》原著《傀儡花》，Neflix 話題神劇《后翼棄兵》原著小說，及橫掃全球票房的《沙丘》也都有不錯的銷售表現。

閱讀榜則可以看出讀者藉閱讀抽離現實生活的現象，共有46本文學小說入榜，包括推理、犯罪、奇幻、科幻等通俗小說類型，占6成之多，像是日本推理大師橫山秀夫的《64》、《北光》分別拿下第4、12兩名次，很受讀者歡迎；法律驚悚小說家史蒂夫．卡瓦納則以艾迪．弗林系列共4本進榜，成為入榜數最高的作家。

▲▼Readmoo讀墨電子書的暢銷榜、閱讀榜，文學小說類別占比最大。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

理財熱潮從去年延續到今年，商管理財類別為Readmoo讀墨電子書暢銷、閱讀榜的第二大熱門書籍，在暢銷榜中，超過一半都是2020年榜上的熟面孔，且多為投資心法與思維類型，包括《窮查理的普通常識》、《投資最重要的事》《富爸爸，窮爸爸》、《習慣致富》、《有錢人想的和你不一樣》等，最熱銷的是《原子習慣》、《致富心態》和《灰階思考》三本，不但搶進排行前3大，《原子習慣》、《致富心態》更是分別包辦暢銷、閱讀排行的第1、2名，《原子習慣》則是從2019年推出至今，依然受到讀者喜愛，連續第三年稱霸，拿下兩大榜榜首。

今年新上榜的書籍主題類型以管理、工作心法為大宗，包括《雜訊》、《無限賽局》、《零規則》、《原則》等，顯示如何在變動的環境下，穩定心態、看清局勢，是讀者關注的主題。另外，2021年度暢銷榜最大特色，就是首度出現漫畫、輕小說入榜，幾部大作像是《鬼滅之刃》、《藍色時期》、《進擊的巨人》都上榜，還有才上市一個月就拿下暢銷榜53名的十八禁輕鬆漫畫《T子％％走》，後勢值得關注；BL類型《我的鄰居有陰陽眼》則是第一本擠入讀墨年度百大的輕小說。