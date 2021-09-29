台南地檢署社勞動人耐勞清溝渠　環保局讚譽有加

▲台南地檢署多名「社會勞動代替入監服刑」之人力，他們忍著臭味，鑽入狹窄水溝裡賣力地清除障礙物，吃苦耐勞認真的程度，連溝渠隊資深人員也大聲說「讚」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年5月起，台南地檢署陸續派遺多名「社會勞動代替入監服刑」之人力投入環保局溝渠隊協助清溝，有人不堪負荷工作內容，選擇聲請易科罰金，但堅持下去的更多人，他們與溝渠隊成員一樣忍著臭味，鑽入狹窄水溝裡賣力地清除障礙物，吃苦耐勞認真的程度，連溝渠隊資深人員也大聲說「讚」。

市長黃偉哲指出，環保局善用臺南地檢署社會勞動人力分擔環保工作，也讓社會勞動人實際體會到維護環境的辛勞與付出，並藉此回饋社會，可謂帶來多贏。希望參與環保工作的社會勞動人，日後成為愛護環境的一份子，讓大鄉臺南的生活環境愈來愈好。

環保局109年6月成立溝渠隊，連同隊長共30名專職人力，目前配置有11輛沖吸兩用清溝車等器械設備，成軍一年多年來累計至110年9月已清出1500噸淤積物，排除不利水流的障礙物320處，清淤總長度558公里。

溝渠隊為了增進清溝效能，今年向台南地檢署申請「社會勞動代替入監服刑」人力，5月迄今地檢署陸續派來8人，其勞動替代時數從300小時至1200小時不等。環保局透露，其中2人於報到第一日因無法勝任工作內容就此打退堂鼓，上午完成報到，下午隨即選擇至台南地檢署聲請易科罰金。留下來的6人，個個吃苦耐勞。

溝渠隊長邱源隆表示，他們耐操、耐勞的程度真的大出意料之外，在前輩引導下僅2至3日就從不適應到上手，清淤泥小事一椿，鑽臭水溝、清除堵住水流的硬塊、鋸除深入水溝的樹根等工作也都得心應手。

除能確實掌握工作技巧外，工作態度亦讓人深受肯定，7、8月屢有強降雨，溝渠隊為了水流順暢，得抓住雨勢空檔清溝，社會勞動人不嫌髒亂地一同執行，鑽入水溝、清除水泥硬塊等樣樣來，駕輕就熟的知悉工作所需對應之工具，如氣動槌等。中秋連假前社會勞動人被分派至北區清溝，區長李皇興看到他們賣力的身影也很佩服，特地送了一箱文旦以表謝意。

陳姓社勞人表示，從來不知道清溝是怎麼一回事，以為就是拿工作把水溝裡的污泥鏟起來，誰知竟得鑽水溝、打除堵塞水流的硬塊，一開始還真是難以適應。但環保局溝渠隊的人都能做，自己為什麼就不能做，克服心裡障礙後一切也就不難了。而且說真的，看到原本因堵塞積水而變得髒亂不堪之溝渠，在自己與同伴的努力下，恢復乾淨的樣貌後，那種成就感實非筆墨可以形容。