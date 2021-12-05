鄉親火大！宜蘭南溪砂石擁200輛砂石車搶載　還撞死林務人員

▲搶載南澳鄉南溪砂石車撞死羅東林管處員工前後瞬間（紅箭頭所指）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭砂石品質早獲全國肯定，而進入後期的南澳鄉南溪疏浚作業，因業者搶載砂石，最近曾一天進出200多輛砂石車搶貨，11月還撞死騎車的羅東林管處員工。南澳鄉民受不了砂石車不走規劃道路、超速逆向 、抄近路等造成行車安全、噪音等亂象；宜蘭民政處表示，會要求業者約束改善。

宜蘭南澳鄉南溪疏浚作業，每天進出砂石車多，有砂石車亂竄搶道，嚴重擾亂居住寧靜及危害村民安全，鄉民更批評批評縣府不能為了賺錢，不好好約束業者。另有砂石車在11月間，還不慎在叉路口，撞上直行騎車的羅東林區管理處林姓員工，林姓員工顱內出血，經送醫搶救仍於一周後宣告不治，羅東林管處協助處理員工善後。

▲南澳鄉南溪疏浚作業，因業者搶載砂石，最近曾一天進出200多輛砂石車搶貨。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭民政處表示，砂石場業者向縣府購買疏浚作業的砂石，業者委由貨運行調派砂石車載運；雖然砂石司機與縣府無直接關係，但縣府會要求申購的砂石場業者，慎選貨運行並約束司機合法載運砂石。另，南溪疏浚預計6日截止，接著開辦蘭陽溪疏浚，下個疏浚作業展開前會強加管束。

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