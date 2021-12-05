中國留學生買上億日圓免稅品疑轉售牟利　日本擬限縮優惠對象

▲除了中國留學生等人會這樣「爆買」免稅商品，日本國稅當局也發現旅居海外日本人狂買案例。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社東京5日綜合外電報導

日本政府與執政黨有意限縮消費稅免稅對象，排除外籍留學生等人士，只讓觀光客等「短期停留者」享有免稅優惠。背後原因跟店家反映查證手續繁雜，及留學生等疑狂買轉售有關。

日本讀賣新聞報導，之所以限縮消費稅免稅優惠對象，主要是為防止轉賣免稅商品獲利等行為；這項措施將寫入2022年度的執政黨稅制改正大綱。

日本消費稅主要針對國內消費及資產轉讓課徵，現行消費稅為10%；免稅販售是針對將商品帶出境可免徵消費稅的制度。

依照日本現行制度規定，只要沒在日本工作的人，就算是留學生等長期停留者，也可以在入境後享有為期半年的免稅優惠。

執政黨稅制改正有意將免稅對象限縮到僅限境內停留90天內的觀光客、外交官、旅居海外日本人等；至於全日本約28萬名（2020年5月數字）外籍留學生、企業研修生等長期停留者，可能都將被排除在免稅優惠對象外。

之所以要做這項修正，主要是免稅店方面表示「要確認（留學生）是否在國內工作等，手續太繁雜」等情況，再加上部分免稅店從2020年4月開始啟用「免稅手續電子化」服務後，讓國稅當局獲知留學生等在境內的可疑免稅消費實際情況。

相關人士表示，截至今年6月止，日本全境約3萬間免稅店，共回傳約2萬6000人的約400億日圓（約新台幣98億元）消費紀錄給國稅廳；其中有1837人購買超過100萬日圓的免稅商品，超過8成是留學生等中國籍人士。

更誇張的是，有69人免稅商品消費金額超過1億日圓，其中最高額的中國人共買了約3萬2000件免稅商品、總金額超過12億日圓。

讀賣新聞稍早另一篇報導指出，東京都一家百貨公司負責人說，有中國男子在店內多次購買相同種類化妝品，雖說是要自用，但還是很可疑。

根據百貨公司回傳給國稅廳的電子紀錄顯示，一名21歲男性中國留學生2020年秋天入境日本後，就在約一個月內跑了十幾趟百貨公司，總共買了約1000萬日圓的高級手錶等商品，然後還分10次、每次都購買約49萬5000日圓的同種類化妝品等。

由於化妝品與食品等「消耗品」每次購買免稅金額上限為50萬日圓，這就是為什麼很多化妝品單次購買金額都落在49萬多日圓。

一間免稅店的負責人說，曾多次目擊留學生購買免稅商品後，跟在免稅店附近的男女一手交錢、一手交貨。他認為留學生多次爆買高額免稅品明顯不自然，懷疑可能有掮客支付手續費委託留學生購買免稅品後，再將商品拿去轉售。

除了中國留學生等人會這樣「爆買」免稅商品，日本國稅當局也發現旅居海外日本人狂買案例。

一名從東南亞返回日本的50多歲日本女性，2020年4月以來在東京都內百貨公司購買約一億日圓的高級手錶及大量化妝品；另外也有超過10名旅居海外日本人，一年都購買數千萬日圓免稅商品。