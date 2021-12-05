指揮中心推3大對象打疫苗「送100元全聯禮券」　即日起北車設接種站

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內零本土，另增4例境外移入。而為催打疫苗，提升疫苗覆蓋率，指揮中心將在台北車站大廳西側迴廊設接種站，3大對象完成接種莫德納疫苗，送全聯禮券100元。

發言人莊人祥表示，指揮中心將在12/5~12/9起，下午1點到晚上8點，於台北車站大廳西側迴廊設莫德納接種站，接種對象為18歲以上從未打過第一劑、第一劑打莫德納滿4週、第一劑打AZ滿8週者。

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另外，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自美國(案16760)、越南(案16761)、寮國(案16762)及印尼(案16763)入境，入境日介於今(2021)年11月18日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,536,780例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,518,083例排除)，其中16,652例確診，分別為2,008例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

▲指揮中心催打疫苗送全聯禮券。（圖／指揮中心提供）