日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

記者陳俊宏／綜合報導

「台灣最美的風景是人！」日本女生Azusa分享爸爸要她嫁來台灣的原因，「東京還比較危險，台灣比較安全，去吧！」她也說，當看到寵物可進去台灣超商，「我們都嚇到了」。

Azusa接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自長崎，爸爸很喜歡歷史，但他接收國際知識的方式是透過家裡電視機，他看了很多介紹台灣美食的節目，所以他的夢想就是來台灣旅行，但他不會講英文和中文，所以媽媽總是希望她能帶爸爸來台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Azusa和爸爸來台灣玩的心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Azusa說，6年前，父女終於圓夢，爸爸一直都很想親自感謝台灣對於日本311大地震的幫助，因他覺得日本政府謝的還不夠，他想要在台灣穿上印有「謝謝台灣」的衣服走來走去，但真的來台後，他不好意思穿在路上走。

Azusa表示，在台灣的7天之旅，父女倆完全體驗到了那句台灣名言，「台灣最美的風景是人」，無法計算到底有多少台灣人特地停下腳步幫他們，而且還是用英文和日文，真的超意外；她之前住過比利時、澳洲、荷蘭和日本，「這種事情我從沒碰過」。

Azusa回憶，剛抵達台灣的凌晨時，就在台北車站迷路，爸爸叫她尋求旁邊街友們的協助，因當時路上已經沒人了，「我私下用日語跟爸爸說這樣很危險」，這時2到3位街友聽到他們說日文，竟然靠過來講日文「怎麼啦」、「沒事吧」，讓他們永生難忘。

▼愛動物的Azusa領養兩隻狗狗。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Azusa指出，來台兩次後，無法停止想念台灣，「我知道我想搬來，但因為我是唯一小孩，我很怕爸媽不同意。沒想到我鼓起勇氣跟爸爸說時，他說，『妳去東京還比較危險，台灣比較安全，去吧，我也希望妳能找到一個好人家照顧妳。』

Azusa說，她和爸爸跟都很愛動物，「當我們看到寵物可以進去台灣超商，我們都嚇到了，在日本無法這樣」；台灣對動物真的很友善，爸爸也希望她能幫台灣的動物做點事情，這就是為什麼她已經領養了兩隻狗狗。