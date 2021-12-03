獸父離婚後性侵、猥褻2幼女5年　長女淚控：爸爸園遊會襲胸

▲台中獸父阿明性侵長女長達5年，還意圖染指年幼的小女兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中市男子阿明（化名）與前妻育有2女，離婚會阿明為滿足自身性慾，竟視2個未成年的女兒為禁臠，5年來對大女兒性侵得逞60次、強制猥褻62次，且阿明還意圖染指、撫摸小女兒下體，直到大女兒見狀後厲聲斥責制止才作罷。台中地院法官審酌後，依加重強制性交等罪重判阿明13年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，阿明於2009年與妻子離婚後，與胞妹同住，由姑姑代母職，一起照顧、撫養2個年幼的女兒，但阿明為滿足自身性慾，在大女兒就讀小學四年級、2015年起長期性侵大女兒，至2020年10月間，次數多達60次，強制猥褻次數更多達62次。

大女兒在警詢時證稱，約從小學四年級開始，父親就時常趁家中無人時對她性侵，頻率至少一個月一次，此外父親也常碰觸她的胸部及下體，就連在開車、或是在公共場合也會隔著衣服伸手觸摸，甚至在逛園遊會時，爸爸還會從身後襲胸。

此外，阿明還意圖染指小女兒，趁著小女兒趴在地墊上玩平板時伸手碰觸臀部、揉捏下體長達5分鐘，大女兒見到妹妹遭蹂躪，憤而起身怒斥父親「在幹什麼！」但阿明沒有回答，不顧小女兒扭動身體反抗，仍然繼續觸摸，最後小女兒只好用腳勾住旁邊椅子阻擋，阿明這才罷手，轉身外出購物。

阿明到案時坦承長期性侵大女兒，但否認猥褻小女兒，辯稱當天並非撫摸其私處，而是把小女兒的臀部當作枕頭躺著，且沒過多久就出去買東西。但法官審酌證人說法，認定阿明言詞狡辯；合議庭審酌，阿明身為人父，但卻未善盡父親教養責任及人倫分際，為滿足一己私慾，性侵、猥褻2名女兒，嚴重妨礙其身心發展，惡性重大，因此依加重強制性交重判有期徒刑13年，全案仍可上訴。