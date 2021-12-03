　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獸父離婚後性侵、猥褻2幼女5年　長女淚控：爸爸園遊會襲胸

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中獸父阿明性侵長女長達5年，還意圖染指年幼的小女兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中市男子阿明（化名）與前妻育有2女，離婚會阿明為滿足自身性慾，竟視2個未成年的女兒為禁臠，5年來對大女兒性侵得逞60次、強制猥褻62次，且阿明還意圖染指、撫摸小女兒下體，直到大女兒見狀後厲聲斥責制止才作罷。台中地院法官審酌後，依加重強制性交等罪重判阿明13年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，阿明於2009年與妻子離婚後，與胞妹同住，由姑姑代母職，一起照顧、撫養2個年幼的女兒，但阿明為滿足自身性慾，在大女兒就讀小學四年級、2015年起長期性侵大女兒，至2020年10月間，次數多達60次，強制猥褻次數更多達62次。

大女兒在警詢時證稱，約從小學四年級開始，父親就時常趁家中無人時對她性侵，頻率至少一個月一次，此外父親也常碰觸她的胸部及下體，就連在開車、或是在公共場合也會隔著衣服伸手觸摸，甚至在逛園遊會時，爸爸還會從身後襲胸。

此外，阿明還意圖染指小女兒，趁著小女兒趴在地墊上玩平板時伸手碰觸臀部、揉捏下體長達5分鐘，大女兒見到妹妹遭蹂躪，憤而起身怒斥父親「在幹什麼！」但阿明沒有回答，不顧小女兒扭動身體反抗，仍然繼續觸摸，最後小女兒只好用腳勾住旁邊椅子阻擋，阿明這才罷手，轉身外出購物。

阿明到案時坦承長期性侵大女兒，但否認猥褻小女兒，辯稱當天並非撫摸其私處，而是把小女兒的臀部當作枕頭躺著，且沒過多久就出去買東西。但法官審酌證人說法，認定阿明言詞狡辯；合議庭審酌，阿明身為人父，但卻未善盡父親教養責任及人倫分際，為滿足一己私慾，性侵、猥褻2名女兒，嚴重妨礙其身心發展，惡性重大，因此依加重強制性交重判有期徒刑13年，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／台鐵又出包！普悠瑪突失去動力大誤點
快訊／3歲女童「噴槍灌肺」慘死　生父最終判決出爐
一周溫度變化圖出爐！入夜「14縣市探10°C↓」
「備份豆腐」上熱搜！充電就能備份　還有密碼保護
台中爸把2女兒當性奴　長女遭性侵60次
超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」　可寄杯、冷熱互換
狠詐1320萬爽開瑪莎拉蒂！　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水
多名神秘人「詭異斗內」高嘉瑜：不堪事想被公開？
神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞「1208號房」
洗白林秉樞「扯出綠內鬥」　網軍現形！最常被黑名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　生父重判10年定讞

基隆警破獲賭博電玩逮7人　查扣20萬賭資竟有5倍券8000元

隔海狠詐星國人1320萬爽開瑪莎拉蒂　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水

加LINE僅6天就「報明牌」穩賺不賠　他很怕被騙還到銀行要匯款

三立內鬼案／《新戲說台灣》監製傅沛筠遭控背信獲判無罪確定

按喇叭掀混戰！2派人馬互砸安全帽…19歲屁孩「拔西瓜刀」亂揮G了

醉男開車到KTV續攤突發酒瘋　多次衝撞路旁車輛酒測值曝光

林秉樞收押24小時！神秘男女半夜赴飯店…指名要進「1208號房」

北市大樓暗夜惡火釀1死1命危！孕媽也被濃煙嗆傷　起火位置曝

啃老林秉樞「多次家暴」！校長爸、法官姊全嚇到搬走

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

高雄男駕車恍神校外道路闖紅燈　下秒導護老師「被撞飛」送醫命危

新北女穿越馬路遭水泥預拌車撞　當場失去呼吸心跳「送醫不治」

高雄洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　生父重判10年定讞

基隆警破獲賭博電玩逮7人　查扣20萬賭資竟有5倍券8000元

隔海狠詐星國人1320萬爽開瑪莎拉蒂　特警攻堅17屁孩竟潑肥皂水

加LINE僅6天就「報明牌」穩賺不賠　他很怕被騙還到銀行要匯款

三立內鬼案／《新戲說台灣》監製傅沛筠遭控背信獲判無罪確定

按喇叭掀混戰！2派人馬互砸安全帽…19歲屁孩「拔西瓜刀」亂揮G了

醉男開車到KTV續攤突發酒瘋　多次衝撞路旁車輛酒測值曝光

林秉樞收押24小時！神秘男女半夜赴飯店…指名要進「1208號房」

北市大樓暗夜惡火釀1死1命危！孕媽也被濃煙嗆傷　起火位置曝

啃老林秉樞「多次家暴」！校長爸、法官姊全嚇到搬走

國際身障日30週年　教育部首推特教法規易讀手冊

「勇者無懼！向前行」東森集團獲獎登《甦活人生》

福斯小改款Polo試駕：漲2萬換組連Golf都沒有的配備，划算嗎？

輕鬆入主北市門牌！　北投捷運商圈700~1200萬「選擇多」

快訊／台鐵又出包！406次普悠瑪突失去動力　至少誤點50分

紐約5人染Omicron！新增1例本土案例　參加動漫展後確診

衰捲「網軍洗白林秉樞」風波　陳亭妃喊冤：被雷打到！根本不認識

陳文茜「4句酸爆林秉樞」網讚：完全認同！　置頂300字力挺高嘉瑜

高雄洗車噴槍灌肺奪3歲女童命　生父重判10年定讞

一張表掌握12月ETF除息秀！這兩檔債券ETF配息衝上6%

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

林秉樞急刪高嘉瑜裸照　備份資料傳新手機

獨／女大生保管186萬公款遭詐領　校方說話了

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

北市水源路社區大樓清晨惡火　男不治、女命危

林秉樞被拘前曾通話　他勸一定要道歉

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

獸父離婚後性侵、猥褻2幼女5年　判決出爐

持菜刀連搶6名路士　莽男下場曝光

高嘉瑜喊三個字林秉樞沒說過！律師看傻

神秘男女半夜赴飯店　指名要進林秉樞1208號房

更多熱門

相關新聞

台中男擁19間房！財政部發單補稅50萬

台中男擁19間房！財政部發單補稅50萬

財政部啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對全國持有非自住房屋10戶以上 ，共約1734人全面查核房租收入，國稅局近日已陸續對囤房大戶寄發出「租賃所得查核表」，若囤房戶未在10天內回覆，除了要補繳稅金外，還要支付2-3倍的罰鍰。台中就有一名業務名下擁有19間房產，以他的年收入500萬換算，一年的補稅金額可能就高達50萬元。

警員遭撞傷重離世！盧秀燕慰問協助後事

警員遭撞傷重離世！盧秀燕慰問協助後事

11年七期豪宅身價「1毛都沒掉」　屋主5千萬平盤轉手

11年七期豪宅身價「1毛都沒掉」　屋主5千萬平盤轉手

下腰怪客跳舞哥又現街頭警開單沒繳過

下腰怪客跳舞哥又現街頭警開單沒繳過

22國人置產選台中　意外！一友邦買房量體超越日本　

22國人置產選台中　意外！一友邦買房量體超越日本　

關鍵字：

台中性侵獸父

讀者迴響

熱門新聞

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

分手就不會回頭的三大星座！

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

洗白林秉樞　他曝「背後大老」內幕

王一博新戲才開播就遭控抄襲！　劇組發聲道歉了

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面