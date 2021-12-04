認識8天開口揪同居被拒！恐怖男抓頭丟床上　剪刀抵頸性侵得逞

▲男子阿洲透過社群網站認識花花，並對花花產生好感，未料阿洲詢問花花是否願意同居被拒，竟持剪刀威脅並對其性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台中報導

男子阿洲（化名）透過社群網站認識女子花花（化名），因而對花花心生好感，去年4月，2人見過面後，花花再度載著兒子前往阿洲的住處，未料在結束行程花花準備返家之際，阿洲向花花詢問是否有同居意願被拒，盛怒之下的阿洲竟扣住花花鑰匙，持剪刀抵住她的頸部，控制住花花的行動對其性侵得逞。案件上訴到台中高分院後，法官改依傷害罪與加重強制性交罪，判阿洲應執行有期徒刑9年6月。

男子阿洲去年3月28日透過社群網站認識花花後，2人認識僅8天，阿洲便對花花產生好感，2人在4月4日見面後，約好隔天下午再次見面，花花也帶著其未成年子女赴約，3人一起在百貨公司購物、用餐，隨後再搭乘Uber將花花的兒子送往花花前夫住處。

但阿洲卻趁花花短暫下車的機會，先是偷偷拿走花花的機車、住處鑰匙，待2人一起返回阿洲住處時，阿洲先是向花花表明鑰匙都在他手上，且不願意還給花花後，便直接上樓返家，花花為拿到鑰匙，無奈之下只好和阿洲一同進屋。

隨後阿洲詢問花花是否願意和他一起同居被拒，花花則不斷要求阿洲把鑰匙回給她，2人因而爆發爭吵，阿洲不但不願意將鑰匙還給花花，更不斷阻止花花離開，甚至持剪刀欲剪斷花花包包背帶，但仍無法阻止花花想要離開的決心；盛怒之下的阿洲，竟徒手拉扯花花的頭髮，將花花往床上丟，並持剪刀抵住花花的脖子，威脅花花「妳走的話，要死一起死」、「要嘛就乖乖聽話，要嘛就死路一條」、「妳信不信妳再走一次，我就讓妳死」等語，讓花花心生畏懼，進而得以對其性侵得逞。

庭審時，阿洲卻向法官強調並無搶走花花鑰匙，也沒有控制花花人身自由阻止其返家之意，而兩人會發生性行為更完全是「妳情我願」。

案件上訴到台中高分院後，法官審酌花花證詞與相關證據物，不採信阿洲的證詞，審酌阿洲為成年人，在兩性交往上應秉持尊重對方感受及意願之正確觀念，但阿洲僅因花花不願意和他同居一室，就扣留花花的鑰匙，以言語恐嚇等手段對花花性侵得逞，對花花造成之傷害非輕，加上阿洲犯後仍不斷狡辯，難認其犯後態度良好，改依傷害罪與加重強制性交罪，判其應執行有期徒刑9年6月。