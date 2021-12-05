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148公分男「骨頭彎曲如麵條」　老司機醫生嘆：3歲時就該發現！

▲▼39歲杭州博士罹罕病身高148公分。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲39歲杭州博士身高148公分。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州39歲男子李勇武（化名）身高僅有不到148公分，全身骨頭嚴重變形，猶如彎曲的麵條，卻苦治無效。最近，一次再平常不過的就診，讓他重新燃起了希望。一位「身經百戰」的「老司機」醫生，一把揪出了他體內的「真兇」。醫生診斷完歎息稱，「這個病，應該在3歲就發現了，本來完全可以過上正常人的生活……。」

據《錢江晚報》報導，李勇武起初與一般孩子無異，可3歲那年開始走路總有些異樣，經檢查，醫生告知他得了佝僂病，需要補充維生素D，而一家人也照做。可是，隨著年齡增長，李勇武的情況愈來愈糟，有脊柱側彎、膝外翻（X型腿），至成年身高就固定在僅148公分。

從佝僂病到強直性脊柱炎再到腰背部筋膜炎，李勇武的病情一直沒有定論，但這沒有妨礙他發奮讀書到博士畢業，現在更在一家金融公司上班。

▲▼39歲杭州博士罹罕病身高148公分。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲39歲杭州博士罹罕病。（圖／翻攝自錢江晚報）

不過寧靜的生活近月再被嚴重的腰痛打破，連翻身、躺下、起床等動作都做不了，他決定到杭州市一醫院康復醫學科就診，輾轉之下被介紹給風濕免疫科黃佼副主任醫師，經X光及生化檢查，李勇武除了全身骨頭嚴重變形外，還有低鈣血症。

由於多年來一直口服補充維生素D仍無效，黃佼遂建議李勇武做基因檢測，結果證實了是維生素D羥化缺陷型佝僂病的猜測，原來李勇武醫治多年無果是因為沒走對方向。最後，經補充活性維生素並輔助其他治療手段後，李勇武很多不適的症狀已漸漸消失。

據介紹，維生素D羥化缺陷型佝僂病大陸也不過才十幾例，極其罕見。和普通佝僂病不同，該病靠補充普通維生素D幾乎沒用。李勇武患上的這種病，主因就是自身不具備轉化普通維生素D的能力。黃佼非常遺憾，嘆息如果李勇武早在孩提時代確診並治療，其實完全可以和正常人一樣。

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