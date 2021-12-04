終結報復性罷免　鄭文燦：1／9日林昶佐、林靜儀「雙林雙贏」

▲桃園市長鄭文燦指出，林昶佐、林靜儀「雙林雙贏」以終結報復性罷免。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

距1218公投投票不到二個禮拜，台灣基進桃園黨部4日在桃園區永康公園舉行「四個不同意、台灣進國際」公投說明會；桃園市長鄭文燦到場時，看到基進前立委陳柏惟時說，林昶佐罷免案剛成立，痛批連串的報復性罷免會造成民主災難，希望明年1月9日林昶佐、林靜儀雙林雙贏，終結報復性罷免，這才是台灣民主該走的路。

▲台灣基進桃園公投說明會。（圖／記者楊淑媛攝）



鄭文燦說，從王浩宇被罷免後，報復性罷免已經造成民主災難，以後選舉要選兩次，當選還要經過罷免考驗，政黨透過仇恨動員，就能製造罷免；陳柏惟在台中二選區，面對地方家族力量、政商關係，他雖然光榮退場，但沒有退出台灣，也希望雙林雙贏，讓報復性罷免終結，才是台灣民主該走的路。

台灣基進桃園黨部公投說明會，4日在桃園區永康公園舉行，台灣基進桃園區市議員參選人藍士博、王興煥秘書長、前立委陳柏惟、李雨蓁、張博洋以及民進黨籍市長鄭文燦長、立委黃世杰、鄭運鵬、前立委鄭寶清、市議員吳沛憶等人士到場助講。鄭市長呼籲民眾投下「四個不同意」，國民黨才會醒來，並表示基進、民進都是愛台灣、挺台灣，站在第一線的台灣隊，從總統大選到罷韓、到中二選區的決戰到現在4個公投，呼籲大家「四個不同意，台灣進國際」！