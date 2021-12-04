基進桃園公投說明　鄭文燦籲「四個不同意」拒讓國民黨成民主路障

▲台灣基進桃園公投說明會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣基進桃園黨部4日在桃園區永康公園，舉行「四個不同意、台灣進國際」公投說明會。市長鄭文燦抵會場助講時，針對「重啟核四、三接遷離、禁止萊豬、公投綁大選」為何要投不同意票，分別提出說明，呼籲民眾投四張不同意票，讓國民黨不能做台灣民主、能源轉型、核電退場及參加國際組織的路障！

▲鄭文燦籲「四個不同意」拒讓國民黨成民主路障。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭文燦說：國民黨設了很多路障，核四廠明明是國民黨蓋的、馬英九停的，現在馬總統又說要把他重啟，明明核四那時候沒有通過安全查驗、明明供應商都解散了，連螺絲在那裡生產也找沒了，但國民黨就是要來亂，要製造執政黨非核減媒這個大政策失敗！

再來就是桃園的藻礁，鄭說他帶蔡總統去看藻礁，藻礁不僅要保護，用電也要照顧，這才會雙贏，三接現在已經蓋了三分之一，已經花260億、二個儲槽已經快完成，如有發電廠卻沒有天然氣，就好比有瓦斯爐，沒有瓦斯是沒辦法做菜的，如果三接沒有蓋起來，大潭電廠沒有辦法供電，要改成燃媒發電，北中南三個電廠燃媒要增加，全台民眾受害。只有三接不遷移，減碳顧經濟人民才有好空氣，批國民黨不是保護藻礁，而是找渣。

▲▼前立委鄭寶清助講，肯定台灣基進桃園區市議員參選人藍士博(左)捍衛民主。（圖／記者楊淑媛攝）

另外，鄭文燦也說，美豬進口也是一樣，美牛可以吃，同一個標準為什麼美豬不能吃？美豬在安全微量、可代謝下，進來以後，讓民眾可以自由選擇，台灣可以接軌國際拚經濟。還有，不同意公投綁大選，人民投票更便利。

台灣基進桃園黨部公投說明會，台灣基進桃園區市議員參選人藍士博、王興煥秘書長、前立委陳柏惟、李雨蓁、張博洋以及民進黨籍市長鄭文燦長、立委黃世杰、鄭運鵬、前立委鄭寶清、市議員吳沛憶等人士到場助講。鄭市長呼籲民眾投下「四個不同意」，國民黨才會醒來，並表示基進、民進都是愛台灣、挺台灣，站在第一線的台灣隊，從總統大選到罷韓、到中二選區的決戰到現在4個公投，呼籲大家「四個不同意，台灣進國際」！