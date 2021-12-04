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美情報曝：俄羅斯最快明年1月進軍烏克蘭　兵力規模達17.5萬

▲▼俄羅斯士兵在加里寧格勒州（Kaliningrad region）進行演練。（圖／路透）

▲美國情報指俄羅斯正計畫最早在明年1月初向烏克蘭發動攻擊，士兵規模達17.5萬名。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據《華盛頓郵報》獲得的情報文件顯示，美國情報機構發現，俄羅斯正計畫最早在明年1月初向烏克蘭發動攻擊，且該計畫包含100個營的戰術群，估計士兵規模達17.5萬名。烏克蘭前副參某長分析指出，俄方最有可能採取「閃電戰」進攻。

《華郵》報導指出，克里姆林宮持續向烏克蘭邊境派遣軍隊，同時要求白宮保證不會讓烏克蘭加入北約，且禁止北約在烏克蘭境內與周邊進行軍事活動；儘管美國總統拜登計劃下週與俄羅斯總統普丁進行視訊峰會，這場危機仍引發了人們對烏俄邊界戰事的擔憂。

匿名政府高層官員透露，「俄羅斯計畫最早在2022年初對烏克蘭發動軍事進攻，其兵力規模是今年春天俄國在烏國邊境進行快速演習時的兩倍。」據了解，俄羅斯計劃調動100個營級戰術集群，估計兵員約17萬5000人，另有戰甲車輛、大砲等各式裝備。

烏克蘭前副參謀長羅曼年科（Ihor Romanenko）則向《半島電視台》表示，俄羅斯可能採取閃電戰攻擊，除了烏俄邊界的駐軍外，可能會擴大在克里米亞的軍隊，而親俄的白俄羅斯也都有可能出兵協助，執行高效的多邊進攻。

根據《今日俄羅斯》報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Aleksey Reznikov）也向國會表示，俄軍最快在明年1月就會發起軍事介入，「現在烏國周邊與遭俄國占領的克里米亞共有41個營級戰術集群（BTG），能投入的俄軍兵力估計高達9萬4300人。」

►兩俄舉行聯合演習　怒斥北約兵力進逼國界
►烏俄邊界情勢緊繃　美俄軍事首長通話
►俄情報機構否認將入侵烏克蘭　指美國嚇唬全世界

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