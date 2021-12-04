全聯打疫苗贈品曝光！約150間門市預計下週開打

▲全聯福利中心預計有140-150間門市設置疫苗接種站，最快下週開打。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為拚施打率，中央流行疫情指揮中心2日表示，接下來預計開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站，並透露全聯福利中心也會配合。全聯今（4）日回應表示，約140到150間門市配合，會提供「健康禮蔬果加水」或者是「麵包加水」，預計最快下週開打。

目前我國新冠疫苗施打情況，第一劑涵蓋率78.04%，第二劑是57.82％，為了因應新型變種病毒Omicron來襲，也縮小第1劑、第2劑之間的差距，行政院長蘇貞昌日前在院會中要求增加外展服務；指揮中心指揮官陳時中也證實，接下來預計會開放百貨、賣場設站施打。

全聯福利中心今日回應表示，大約140到150間門市會配合設置疫苗接種站，將挑選門市以腹地大、可以供民眾休息的為主，現場會提供「健康禮蔬果加水」或者是「麵包加水」，門市人員會協助動線與秩序跟發放禮品，施打的人力以衛生局的醫護人員為主，預計下週會開打， 但還是會看各縣市衛生局的準備狀況來配合，準備好了就馬上開打。

▲目前已開放1至3類人員施打第三劑莫德納。（圖／記者宋良義攝）

在昨日的指揮中心記者會上，媒體問及賣場設點是否各廠牌都可打？發言人莊人祥表示，廠牌由各衛生局自行決定，但還是要看動線規劃。此外，因為提供疫苗廠牌越多，所需人力成本就越大，應該只會提供一種，避免接種錯誤。

莊人祥也提到，除了百貨賣場外，屏東縣、台南市也有在車站設點催打，台鐵也表示有合作意願，會依據這兩天經驗進行評估，若各縣市衛生局願意派醫療人力配合，也可以在車站設點開打。