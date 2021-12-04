　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯打疫苗贈品曝光！約150間門市預計下週開打

▲▼全聯福利中心鳳山海洋店開幕，隔壁就是統一優質生活館，兩大龍頭首度當鄰居，網友認爲是超激烈開幕戰，煙硝味十足。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心預計有140-150間門市設置疫苗接種站，最快下週開打。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為拚施打率，中央流行疫情指揮中心2日表示，接下來預計開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站，並透露全聯福利中心也會配合。全聯今（4）日回應表示，約140到150間門市配合，會提供「健康禮蔬果加水」或者是「麵包加水」，預計最快下週開打。

目前我國新冠疫苗施打情況，第一劑涵蓋率78.04%，第二劑是57.82％，為了因應新型變種病毒Omicron來襲，也縮小第1劑、第2劑之間的差距，行政院長蘇貞昌日前在院會中要求增加外展服務；指揮中心指揮官陳時中也證實，接下來預計會開放百貨、賣場設站施打。

全聯福利中心今日回應表示，大約140到150間門市會配合設置疫苗接種站，將挑選門市以腹地大、可以供民眾休息的為主，現場會提供「健康禮蔬果加水」或者是「麵包加水」，門市人員會協助動線與秩序跟發放禮品，施打的人力以衛生局的醫護人員為主，預計下週會開打， 但還是會看各縣市衛生局的準備狀況來配合，準備好了就馬上開打。

▲▼亞東醫院Moderna第三劑疫苗施打。（圖／記者宋良義攝）

▲目前已開放1至3類人員施打第三劑莫德納。（圖／記者宋良義攝）

在昨日的指揮中心記者會上，媒體問及賣場設點是否各廠牌都可打？發言人莊人祥表示，廠牌由各衛生局自行決定，但還是要看動線規劃。此外，因為提供疫苗廠牌越多，所需人力成本就越大，應該只會提供一種，避免接種錯誤。

莊人祥也提到，除了百貨賣場外，屏東縣、台南市也有在車站設點催打，台鐵也表示有合作意願，會依據這兩天經驗進行評估，若各縣市衛生局願意派醫療人力配合，也可以在車站設點開打。

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
男按摩女大生喊「好緊…想聽妳叫」　店長回應更火
殘忍封逃生口！北韓「27女兵」被活活燒死
婚宴開40桌「新郎不結帳落跑」！　飯店怒：一桌才3000元
高嘉瑜「自白書」照片曝！一張兩頁爆違法事證　疑林秉樞逼寫
全聯打疫苗「贈品曝光」！150門市下週開打
巨乳女一天狂啪919男！　最想念這味道
停車場見這幕心涼！網反替「保時捷車主」喊冤：寧願被罵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯打疫苗贈品曝光！約150間門市預計下週開打

冬天不再手腳冰冷！2021最新「黑科技」如同天然暖爐

聖誕吃雞可不可？肯德基聖誕限定推出烤炸雙雞　聯名人氣手搖推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

【廣編】選購育兒神器推車、汽座不踩雷　「英國Joie」網路市調人氣、市佔、口碑三冠王

冬天喝熱湯也要挑對成分！營養師建議長者多攝取蛋白質、外食族特別留意膳食纖維

網崩潰：染髮隔日枕頭套一片慘烈　求好物支援！新秘神推全聯「防掉色爆品」

美麗本人聖誕變裝揪路人逛華泰名品城！

太扯！他自爆中福袋頭獎沒領「賓士車飛了」　超商吐真相大逆轉

11位幸運兒出爐！東森幣抽iPhone13　投注人數、總額破紀錄

疫情宅閱讀！博客來揭書市6大熱銷關鍵字　「投資學」成年度閱讀大勢

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

《聲林之王3》哈拉組合搖滾開場　庾澄慶徐佳瑩改編《情非得已》加點蠕動XD

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

全聯打疫苗贈品曝光！約150間門市預計下週開打

冬天不再手腳冰冷！2021最新「黑科技」如同天然暖爐

聖誕吃雞可不可？肯德基聖誕限定推出烤炸雙雞　聯名人氣手搖推「紅寶歐蕾蛋撻」全網暴動

【廣編】選購育兒神器推車、汽座不踩雷　「英國Joie」網路市調人氣、市佔、口碑三冠王

冬天喝熱湯也要挑對成分！營養師建議長者多攝取蛋白質、外食族特別留意膳食纖維

網崩潰：染髮隔日枕頭套一片慘烈　求好物支援！新秘神推全聯「防掉色爆品」

美麗本人聖誕變裝揪路人逛華泰名品城！

太扯！他自爆中福袋頭獎沒領「賓士車飛了」　超商吐真相大逆轉

11位幸運兒出爐！東森幣抽iPhone13　投注人數、總額破紀錄

疫情宅閱讀！博客來揭書市6大熱銷關鍵字　「投資學」成年度閱讀大勢

研究：過敏患者「染疫機率較低」最多降近40%　亞裔風險翻倍

《女傭浮生錄》瑪格麗特庫利你還不認識？5大原因不能不關注

轎車變換車道「插進大貨車底」拖行！驚悚影片曝光　女駕駛險斷頭

找侯友宜公投宣講？朱立倫預告「拭目以待」　侯：我用行動表示關心

軟Q夠勁又嚐得到自然香氣　盤點全台5家「咀嚼系」麵包店

丫頭玩遊戲「打巴掌來真的」全場傻眼！男前輩：妳有種…結局逆轉

老K突宣布離開薩泰爾！屠龍2月後「親口道歉」　網淚：頭接不回去了

高三妹打BNT疫苗罹患罕病！幻聽、精神錯亂　戴呼吸器躺加護病房

大都會教頭空缺看上「愛台教頭」休瓦特　洋砲瓊斯力挺

味全龍外籍打教來了　月底安排講解課程

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

消費熱門新聞

要囤！超商限時1天「咖啡買6送6」

全聯打疫苗贈品曝光！150門市下週開打

他自爆中福袋頭獎沒領「賓士飛了」！超商回應

新秘神推全聯「防掉色爆品」

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

網友齊推「2款秋冬加熱必吃」超商第2件5折限時買爆

橘色風暴來襲！「美國熱銷洗衣精」現折130民眾瘋搶

營養師分享　明星狠甩39公斤方法

英國Joie網路市調三冠王　選購推車、汽座不踩雷

全聯首度合作名師推7款巧克力甜點

石二鍋鐵粉推爆！「在家隨食開鍋」暖心又飽胃

炸雞買1送1！6大速食店優惠一次看

摩斯聯名馬來貘推5款療癒小物、新品

新竹巨城周慶12／2開跑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

2022年整體運勢最好的3大星座

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

安以軒老公、吳佩慈男友「大陸違法GG了」！

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

莉婭深夜宣布改名！

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

麥當勞隱藏服務曝光　內行：才坐下餐點就來了

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

更多

最夯影音

更多
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面