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人妻客廳「騎乘」小王　結婚5年夫崩潰：他倆已經搞7年！畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲人妻被監視器拍下偷情畫面。（圖／翻攝自搜狐新聞）

記者崔子柔／綜合報導

住在湖北省武漢市的男子彭吉暢5年前娶下妻子，他將房、車都安排妥善後，長年待在巴拿馬工作養家，每個月匯16萬元人民幣（約69萬元台幣）給妻子打理家務，沒想到竟從監視器中揭露妻子偷情，且小王已經存在7年。

根據《搜狐新聞》報導，彭吉暢表示，他遠在國外賺錢養家，妻子卻當著孩子的面偷情，讓小王頻繁出入家裡，從監視器畫面可見，彭妻和情夫常在客廳做出擁吻、騎乘等大尺度親密動作。

「老子活這麼大還沒有見過如此囂張的人，身為公務員跑到家裡來與有夫之婦通姦，還當著孩子面，現在還給我發死亡威脅，還揚言要搞死我一家子」，彭吉暢調查後發現，小王在公家機關服務，還已和妻子來往7年之久，他便投信向其單位舉報，沒想到小王還反過來以死相逼。

▲▼ 。（圖／翻攝自搜狐新聞）

▲彭妻和小王毫不避諱。（圖／翻攝自搜狐新聞）

彭吉暢表示，他留著這些照片不是為了報復，只是想讓孩子以後知道為什麼自己的母親被攆出家門，回想這些年來大舅子和妻子多名好友都知情，卻沒有一人告訴他，讓他相當痛心。

彭吉暢提到，妻子總以要帶孩子當藉口不願和他發生關係，結果在私底下為小王穿吊帶絲襪，甚至還曾懷上小王的種，不過最後沒把孩子生下，「你（妻子）的結局我不會再關心，但是我的經濟損失，你無法逃避」。

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