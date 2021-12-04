導入全國唯一電力輔助自行車　漫遊嘉義市深入體驗在地文化

▲▼全國首發YouBike 2.0E電輔車抵嘉 黃敏惠市長：騎乘變得更優雅輕鬆。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市YouBike 2.0公共自行車系統，自去(109)年12月15日啟用營運至今，完成100站建置及投放750輛車，騎乘人次累計逾85萬人次，頗受民眾好評，同時創下零單車失竊率紀錄。日前舉行嘉義市公共自行車擴充記者會，導入全國唯一YouBike 2.0E電力輔助自行車，讓騎乘坡地不累不喘也不流汗，變得更加優雅輕鬆省力。

黃敏惠市長首先感謝微笑單車團隊，持續為市民帶來優質服務。這次再擴充公共自行車規模，包含預計新增40個站點，完善公共運輸網絡，同時各增加150輛YouBike 2.0及YouBike 2.0E電輔車，共300輛公共自行車，電輔車讓騎乘變得更加優雅輕鬆，嘉義市更成為Youbike系統全台首座正式引進電輔車的城市，「處處有微笑，顯得更幸福」，嘉義市也是目前微笑單車全台唯一沒有失竊車的城市，特別感謝市民朋友的高素質，一起造就這座城市的幸福指數。

黃敏惠現場宣布，原定到110年12月31日前30分鐘，補助10元的優惠措施，將持續至明年6月30日止，也鼓勵市民朋友多加搭乘雙B系統，就是電動公車(E-Bus)跟公共自行車(Bike)，透過剛剛好的速度，漫遊嘉義市，深入體驗在地文化，進而愛上這座小而美的嘉義市。

微笑單車董事長劉麗珠說明，YouBike 2.0進駐嘉義市即將滿一年，嘉義市民展現高度水準，創下零失竊率紀錄，市民「有借有還、不會亂來」，令人放心也願意值得投入更多。此次擴充項目，除增建租賃站點、投入更多單車數量外，也首度導入150輛YouBike 2.0E電輔車，持續升級，騎乘上坡、遠距離不累不喘也不流汗。

交通處指出，為推廣民眾騎乘及體驗電輔車，微笑單車公司推出「騎動E世代！Bike訪嘉義 E騎抽獎趣」活動，即日起至110年12月31日止，租借嘉義市YouBike(2.0與2.0E合計)，騎5次即獲得一次抽獎機會(依此類推…)，單次騎乘2.0計為1次、單次騎乘2.0E電輔車計為2次！有抽iPhone13手機、百貨禮券等超過200份豐富獎項，騎越多次，中獎機率越高！活動詳情請見https://lihi1.com/TN0Ed/gov。

交通處表示，YouBike 2.0E電輔車費率與YouBike 2.0不同，前二小時每30分鐘20元 (享前30分鐘10元補助)，為鼓勵民眾快借快還，第三小時起每30分鐘費率為40元，滿電時平路最多可騎乘80公里，時速超過25公里時停止電力輔助，騎乘時車機螢幕會顯示電量資訊，若低於20%應儘速還車，若低於5%將無電力輔助，其餘借還車、隨車鎖等功能皆與YouBike 2.0相同。

另外電輔車會依據平假日、地形及需求等配置在火車站、轉運中心等交通節點、丘陵地形山腳下及和半山腰之站點如新生路停車場、嘉義地檢署、蘭潭國小等，以及離市區較遠的之集合式住宅區如忠孝北街及河濱運動公園等站，假日則會配置在主要觀光景點如嘉油鐵馬道、檜意森活村、北香湖公園、蘭潭音樂噴泉等站，未來車輛配置會依使用狀況進行調整。民眾可下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP (http://www.youbike.com.tw/app2.html)或「愛嘉義」APP 查詢有電輔車的站點位置，擴充設站時也將考量現場安全、用地狀況、人行空間等，綜合考量下規畫建置。