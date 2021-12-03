　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

橫掃2021國際各大發明獎　我國遠端醫療無人機及時尋找病患

軍聞社／記者莊家宏臺北2日電

「2021台灣醫療科技展」2日在臺北南港展覽館盛大展開，國防部軍醫局開設「國軍醫療體系」專區，展示各類最新醫療科技主題及研發成果，希望透過展覽提升軍醫整體專業、優質形象。

因應醫療政策、整合推廣國軍醫院及軍陣醫學特色，此次軍醫局納編國防醫學院及各國軍醫院，以發揚「健軍衛國、慧醫先鋒」為主軸，設立「國軍醫療體系」專區，上午並由軍醫局長陳建同中將主持開幕式。

「國軍醫療體系」專區陳展「3D導航定位神經脊椎微創手術」、「AI智慧醫療病理診斷輔助系统」及「GI-CADTM人工智能大腸瘜肉即時偵測系統」及「遠端醫療無人機應用服務」等25個主題，區分「特色醫療」、「智慧醫院」、「創新研發」、「防疫與生物防護」及「軍陣醫學」5大特色，並發表「智慧醫院全機構認證成果」、「3D導航定位神經脊椎微創手術」、「結合空氣生物微浮即時偵測採様系統，以及無人載具於國軍生物防護之應用」和「遠端醫療無人機應用服務」等醫療科技主題，展現國軍精湛醫療技術與創新成果。

因應全球新冠肺炎帶動遠距需求產業轉型，軍醫局在「遠端醫療無人機應用服務」的研發也有重大突破，國軍花蓮總醫院以「突破空間限制，克服環境災難」，研發無人機攜帶緊急醫療醫材及5G 遠端醫療視訊系统飛往現場，同時透過GPS訊號定位及無人機配掛人體辨識偵測系統，及時尋找病患並偵測環境和遠端醫療進行指導處置，挽救病患生命，更為「零接觸經濟」遠端醫療服務應用開發邁進一大步，並榮獲2021年日本國發明金牌、烏克蘭國際發明金牌、克羅埃西亞金牌暨全球首獎及智慧局創新博覽會發明展金牌。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
栽培8子女讀到博士！教授「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸
快訊／比特犬咬死3歲童「飼主遭函送」　不排除人道毀滅
林秉樞請託施壓媒體「別刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺
徐若瑄14歲清純婚紗照曝光！　「從黃子佼節目出道」奪美少女冠
美麗本人聖誕變裝　揪路人逛「華泰名品城」！
快訊／重磅消息！兄弟宣布簽下洋投泰迪　與德保拉組左右先發
《全明星3》測試跑第一　大咖男星自己嚇到
「貘花豆」光速長大！遊客到動物園找不到牠　現在變這樣
驚悚現場曝光！洗衣婦突遭整面牆「重壓活埋」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

橫掃2021國際各大發明獎　我國遠端醫療無人機及時尋找病患

張博智／上刺刀！　「勤訓精練」刺槍術才能殺敵保命！

美軍60年來首次未通過國防授權法案　將成為一場「災難」

戰爭故事紀實比賽　6位82歲以上長輩的戰爭相關故事集

陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3紀錄　單月94架「實際數目更多」

民調：52%美國人認為「中國是最大威脅」　憂美中開戰

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

橫掃2021國際各大發明獎　我國遠端醫療無人機及時尋找病患

張博智／上刺刀！　「勤訓精練」刺槍術才能殺敵保命！

美軍60年來首次未通過國防授權法案　將成為一場「災難」

戰爭故事紀實比賽　6位82歲以上長輩的戰爭相關故事集

陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3紀錄　單月94架「實際數目更多」

民調：52%美國人認為「中國是最大威脅」　憂美中開戰

比特犬咬死3歲童！「制止攻擊」記住這3招　熊爸：動作要小

田中將大不回大聯盟了　新球季續留日職樂天

快訊／比特犬咬死3歲童「飼主遭函送」　不排除人道毀滅

梅姑親哥提告《梅艷芳》片商索賠！　網挖他「爭遺產黑歷史」氣炸

甜茶「裸身亂髮」入鏡！《法蘭西特派週報》破千名市民震撼場面曝

安心亞跟象迷時間空下來！兄弟12日台中封王遊行　回洲際辦球迷感謝祭

林秉樞請託施壓媒體「不要刊名」　段宜康秀LINE紀錄：他一再欺騙我

栽培8子女讀到博士！大學教授晚年「被丟安養院」　慘況曝光全鼻酸

直擊／新北耶誕城「3D光雕秀」點燈開城！31天展期不間斷

泰迪改披黃金聖衣先恭喜兄弟奪冠　明年與兄弟衛冕冠軍金盃

萌娃忘情高歌！獒犬「聽到吃不下」 頭撇一邊抗議網笑：來人！快切歌

軍武熱門新聞

「勤訓精練」刺槍術才能殺敵保命！

美軍未通過國防授權法案　將成「災難」

國軍寄發「動員召集預告書」

即／國軍「幻象-2000」迫降花蓮機場

幻象2000迫降花蓮機場　機場暫關

陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3項紀錄

美中展開軍備競賽　高超音速武器成焦點

英國無限軍售中國軍事雷達與技術

民調：多數美國人認為「中國是最大威脅」　憂美中開戰

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

影片紀實比賽　82歲以上長者的戰爭故事集

南薰礁神秘血案5死6失蹤　台、越列嫌疑國

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

更多熱門

相關新聞

「勤訓精練」刺槍術才能殺敵保命！

「勤訓精練」刺槍術才能殺敵保命！

國軍刺槍術的確與日本脫不了干係，但說「源起」則有商榷之餘地。刺槍術是近戰戰技，國軍建軍之初，與日本頗多糾葛，將領留學日本或日人應聘教習，刺槍術與其多所牽扯自不在話下，但不能說成日式刺槍是國軍刺槍的源頭。

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦　對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦　對抗中國威脅

國軍飛彈發射車四天王坐困尿素之亂？國防部回應了

國軍飛彈發射車四天王坐困尿素之亂？國防部回應了

東海防空識別區8週年 張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

東海防空識別區8週年 張競分析南海防空識別區因何未如外界預期劃設

「短期科研火箭發射場域」落腳屏東

「短期科研火箭發射場域」落腳屏東

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

3歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

即／／三重羊肉爐店氣爆　已延燒3店面

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

即／民宅灌漿崩塌！女慘遭活埋

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面