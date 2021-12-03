橫掃2021國際各大發明獎　我國遠端醫療無人機及時尋找病患

軍聞社／記者莊家宏臺北2日電

「2021台灣醫療科技展」2日在臺北南港展覽館盛大展開，國防部軍醫局開設「國軍醫療體系」專區，展示各類最新醫療科技主題及研發成果，希望透過展覽提升軍醫整體專業、優質形象。

因應醫療政策、整合推廣國軍醫院及軍陣醫學特色，此次軍醫局納編國防醫學院及各國軍醫院，以發揚「健軍衛國、慧醫先鋒」為主軸，設立「國軍醫療體系」專區，上午並由軍醫局長陳建同中將主持開幕式。

「國軍醫療體系」專區陳展「3D導航定位神經脊椎微創手術」、「AI智慧醫療病理診斷輔助系统」及「GI-CADTM人工智能大腸瘜肉即時偵測系統」及「遠端醫療無人機應用服務」等25個主題，區分「特色醫療」、「智慧醫院」、「創新研發」、「防疫與生物防護」及「軍陣醫學」5大特色，並發表「智慧醫院全機構認證成果」、「3D導航定位神經脊椎微創手術」、「結合空氣生物微浮即時偵測採様系統，以及無人載具於國軍生物防護之應用」和「遠端醫療無人機應用服務」等醫療科技主題，展現國軍精湛醫療技術與創新成果。

因應全球新冠肺炎帶動遠距需求產業轉型，軍醫局在「遠端醫療無人機應用服務」的研發也有重大突破，國軍花蓮總醫院以「突破空間限制，克服環境災難」，研發無人機攜帶緊急醫療醫材及5G 遠端醫療視訊系统飛往現場，同時透過GPS訊號定位及無人機配掛人體辨識偵測系統，及時尋找病患並偵測環境和遠端醫療進行指導處置，挽救病患生命，更為「零接觸經濟」遠端醫療服務應用開發邁進一大步，並榮獲2021年日本國發明金牌、烏克蘭國際發明金牌、克羅埃西亞金牌暨全球首獎及智慧局創新博覽會發明展金牌。