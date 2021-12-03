這3星座「明年恐發生情變」！反常舉動全曝光　第1名一直被挑逗

▲命理專家點名有3個星座明年恐遇情變危機。（示意圖，非本新聞當事人／記者劉維榛攝）
編按：2021年不平靜！不只新冠病毒來攪局，情侶、夫妻間也因疫情分隔兩地或長時間關在家裡大眼瞪小眼，產生摩擦機率倍增。在今年年底就陸續傳出名人婚變，包括理科太太&理科先生，以及大S與汪小菲。擔心自己是下一對嗎？命理專家小孟老師分析出2022年「恐發生情變」的3個星座，化解方法一次看。
文／小孟老師
Top3：獅子座（7/23～8/22）
獅子座遇到海王星加速逆行進入夫妻宮位，顯示獅子座在2022年另一半容易對你感到厭倦，當你的另一半看見身旁有人可以拉自己一把，又剛好喜歡自己，就會與對方外遇。
要小心對方外遇特質：
1.喜歡與工作的異性互動。
2.講電話還特別躲起來，害怕有問題。
解決方法：建議將一條紅線放入紅包袋，再用一張紙寫上另一半姓名生日，壓在你睡的方位床下，就能鎮壓小三。
▲金牛座可能劈腿日久生情的身邊友人、同事。（示意圖／記者李佳蓉攝）
Top2：金牛座（4/21～5/20）
金牛座遇到天王星逆行本命宮位，顯示2022年金牛座的另一半外遇對象都是「日久生情」的人，因此金牛座要小心另一半在職場上，或是和自己的朋友互動是否過於親密。
要小心對方外遇特質：
1.講話結巴
2.不斷眨眼
3.講話顛三倒四
解決方法：建議放一盆仙人掌在房間，仙人掌下方用一張紙寫下另一半的姓名生日，只要小三落地，仙人掌將能發揮防護能力，自動將小三逼退。
▲當發現另一半突然神隱或訊息隔天才回，可能已經不愛你了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）
Top1：摩羯座（12/22～1/19）
摩羯座的朋友2022年遇到天王星逆行進入戀愛宮，你的另一半容易禁不起誘惑與挑逗，一直有人會來挑逗他，同時也要小心另一半過去的戀人是否會回來找另一半。
要小心對方外遇特質：
1.性慾降低
2.突然神秘失蹤
3.傳訊息隔天才回
解決方法：建議買一把小木劍，放入紅包袋裡，紅包袋裡寫下另一半姓名生日，再放另一半照片，就能有效劈斷另一半爛桃花。
本文經授權轉自：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
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