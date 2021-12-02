　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

▲▼義竹鄉新裝置藝術。（圖／記者翁伊森攝）

▲義竹鄉新空間藝術設計。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局於義竹鄉中正堂外觀及週邊環境進行空間藝術改造，邀請有村藝術團隊以巧思融入地方活動空間，將原本混亂、無特色、雜草叢生的廣場變的繽紛又活力，藝術裝置主題包含地方老照片、特色物產、鄉土文化、居民創作等特色，縣長翁章梁、義竹鄉長黃阿家、縣議員蔡瑋傑、黃金茂、文觀局長許有仁等人2日剪綵啟用。

▲▼義竹鄉新裝置藝術。（圖／記者翁伊森攝）

現場空間規劃有「YIJHU入口意象」、「義竹製造大型壁畫」、「義竹語錄」、「來坐小屋」等主題創作，更舉辦16場次「藝術行動工作坊」，邀請義竹老中青幼共同創作，參與創作的大小朋友們都興奮地與自己的作品合照，百位鄉親熱情參與，直呼好漂亮。

▲▼義竹鄉新裝置藝術。（圖／記者翁伊森攝）

當地居民表示，義竹多了安全且舒適的大型廣場，地板上色後，變的很明亮、繽紛，遠看非常吸睛，「義竹製造」壁畫上有大大義竹二字、牆面上充滿魚、番茄、哈密瓜、玉米等在地特色，色彩豔麗；此外還有塗鴉藝術家「黑雞先生」與義竹國中美術班學子共同創作的「義見你就chill」，將塗鴉顏料及回收衣物編織兩樣媒材結合，相當亮眼。

文觀局指出，此次向農委會水土保持局申請農村再生基金800萬，以及縣府配合款180萬，共980萬元執行「110年度嘉義縣海線鄉鎮活力妝點示範計畫」，以義竹鄉中正堂周邊作為計畫改善示範區，今年11月22日竣工。

身為義竹女婿的黑雞先生說，他的創作靈感來自初到義竹的感受，因為看到很多玉米，所以將玉米以塗鴉藝術呈現，讓看到的人更認識義竹特色。

▲▼義竹鄉新裝置藝術。（圖／記者翁伊森攝）

共同參與創作的美術班同學表示，創作時間約花費3堂課，回收廢物來創作的經驗很特別，同時也美化生活環境，讓觀光客參觀，「義竹人廣場」想必會成為地標吸引打卡潮。

▲▼義竹鄉新裝置藝術。（圖／記者翁伊森攝）

從小在義竹長大的翁章梁表示，舊有建築經設計、規劃後，都能變得耀眼奪目，今天來到義竹鄉親都很孰悉的中正堂，在藝術工作者努力下，改造成「義竹人廣場」，藝術團隊將所有義竹特色融入作品，非常有創意，在地人都很歡樂，扶老攜幼共襄盛舉；未來的改造計畫「義竹三春」，將針對公園、堤防、老人文康中心、鄉公所前的日本宿舍一一改造，目的是讓舊的鄉鎮注入新藝術元素，相信用心規劃，必定讓鄉親耳目一新！

▲▼義竹鄉新裝置藝術。（圖／記者翁伊森攝）

「義竹人廣場」位於台19線主要幹道旁，是進入義竹的明顯地標，此次藝術改造對外展現了義竹人青春活力，盼過年遊子返鄉能感受到故鄉不一樣了，驕傲的說「我的家鄉變美了!」。

ET快訊
NET「免費服務」太佛心！他現在才知道　網：暖很久了
林秉樞是「魔王等級人格病態」！　精神醫：高嘉瑜掉入陷阱
快訊／崇德隧道「4車撞一團」　車流嚴重回堵
快訊／碧砂漁港驚見「男浮屍」！　現場封鎖中
快訊／顏寬恒座談會「餐點太豐盛」！4里長遭約談
人妻車上睡翻　睜眼驚見「被騎」崩潰
超好運！1元買「即享券」換茶葉蛋　竟中發票200萬
UNIQLO新衣喜歡卻不買　小資族揭「平價服飾內幕」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

加強宣導建築物防災意識　台南市政府辦理公共安全宣導會

訪視台東雙語改造店家　饒慶鈴:打造國際宜居城市讓東漂好easy

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

安平樹屋觀景台正夯　李啟維：儘速連結鹽水溪提升觀光競爭力

2013年 RAV4、名家書法、口罩機及原物料下殺5折 　2004年賓士E320 1元起標

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

超商「鷗翼」貨車過彎貨物散落一地 巡警協助搬貨

把關守護學童健康　東縣抽驗學校午餐均無檢出萊克多巴胺

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

加強宣導建築物防災意識　台南市政府辦理公共安全宣導會

訪視台東雙語改造店家　饒慶鈴:打造國際宜居城市讓東漂好easy

嘉義縣義竹鄉嶄新空間藝術設計　特產鄉土文化融入創作

安平樹屋觀景台正夯　李啟維：儘速連結鹽水溪提升觀光競爭力

2013年 RAV4、名家書法、口罩機及原物料下殺5折 　2004年賓士E320 1元起標

不畏疫情和寒流　南投學生選手和家長傳承縣運聖火奔頂峰

新竹東風音樂祭登場　桃園新竹異地共演

領導風範典範禮讚　2021卓越工會領袖暨會務人員獲獎出爐

超商「鷗翼」貨車過彎貨物散落一地 巡警協助搬貨

把關守護學童健康　東縣抽驗學校午餐均無檢出萊克多巴胺

糖尿病洗腎機率高　部彰教撇步：做到「三要」免洗腎

重工業版「李子柒」爆紅　粉絲寄破舊發電機挑戰「萬物皆可修」

謝京穎被醉男友暴力掐脖：我以為我要死了！連夜逃離恐怖情人

客人訂越南菜「為香菜爆氣」怨氣炸出　外送員尷尬曝1真相…網笑翻

總冠軍賽4戰清盤、兄弟投打守都勝出　統一林安可獨撐打線

台彩威力盃／曾凱恩猛打助花蓮2勝　想看林智勝代打開轟

「再也不跑船！」25歲男棄百萬年薪　國考1次就上超勵志：別怕放棄

新冠治療藥sotrovimab證實對Omicron有效！ 英國批准使用

幸運約到天菜男！床上激戰「1舉動」妹子秒冷感：到底欸？

5對話一次看！姜至剛「完勝」蘇偉碩　王定宇：在醫院他就變笑柄

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

死亡車禍巧合　2人都是退休警

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

中興女大生單車逆向騎人行道　警開12張罰單

王男欠繳高速公路通行費車行代繳

往返「台馬」　搭《南北之星快輪》3小時

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

阿北倒臥路邊受傷　枋警急救援家屬窩心

他PO文指食用瘦肉精會罹癌　法院判無罪

2004年賓士E320 1元起標

蘆竹一號社會住宅上樑　2022年底可入住

台南民進黨初選在即新人尋求出線

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

里港警分局巡佐藍文和　從警33年退休

永康警「環警監」鐵腕聯合稽查

更多熱門

相關新聞

運將撿東西惹禍　嘉義砂石車側撞客運

運將撿東西惹禍　嘉義砂石車側撞客運

嘉義縣義竹鄉工業區昨（1日）發生一起嚴重車禍事故，一輛砂石車當時沿著嘉172線道由西往東行駛，但卻突然失控擦撞路樹、再與對向駛來的新營客運猛力碰撞，導致客運司機與一名乘客受傷，砂石車運將手腳也受傷送醫，所幸均無生命危險。警方調查，砂石車駕駛供稱當時因為低頭撿東西，一時未注意前方路況才會釀禍；確切事故原因為何，還有待警方深入釐清。

「黃金玉米奇雞迷宮」 免費闖關

「黃金玉米奇雞迷宮」 免費闖關

等你來挑戰！玉米田迷宮5日登場

等你來挑戰！玉米田迷宮5日登場

全台最大「玉米田迷宮」12/5登場

全台最大「玉米田迷宮」12/5登場

5歲女童右手遭機器絞斷　母暈倒

5歲女童右手遭機器絞斷　母暈倒

關鍵字：

義竹鄉空間藝術

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

分手就不會回頭的三大星座！

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

馬航MH370失蹤7年　工程師稱「找到了」

快訊／那對夫妻Nico生了！出門突陣痛送醫

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

1~3類一線人員第三劑今午後開打！

罔腰確定改名！鳳梨建議改成4字

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面