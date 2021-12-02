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1到10名主委全包了！　股癌2021年制霸Spotify Podcast單集排名

▲Spotify 2021年度總回顧。（圖／翻攝自Spotify）

▲Spotify 2021年度總回顧。（圖／翻攝自Spotify，下同）

記者劉亭／綜合報導

一年又要結束了！Spotify今（2）日公布2021年度回顧活動中，天王周杰倫再度蟬聯「台灣最多串流收聽次數」歌手冠軍。在Podcast排行榜中，「Gooaye股癌」不但奪下台灣最受Podcast節目，更直接把最受歡迎Podcast節目單集1到10名一次拿下。

這次Spotify公布了熱門歌手、專輯、歌曲、歌單及 Podcast 排行榜，其中「Spotify 2021台灣最受歡迎Podcast節目」從第一名到第十名分別為「Gooaye股癌」、「百靈果」、「呱吉」、「台灣通勤第一品牌」、「雞來速」、「好味小姐開束縛我還你原形」、「唐陽雞酒屋」、「老高與小茉Mr & Mrs Gao」、「大人的Small Talk」、「吳淡如人生實用商學院」。

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▲Spotify 2021年度總回顧。（圖／翻攝自Spotify）

相較於「Gooaye股癌」、「百靈果」、「呱吉」、「台灣通勤第一品牌」等Podcast知名節目。其中「雞來速」於去年底創立之後，憑藉幽默搞笑的談話風格強勢登上排行榜第五名；而「國師」唐綺陽主持的「唐陽雞酒屋」也用溫暖輕鬆的內容，進到第七名。

而在「Spotify 2021最受歡迎Podcast節目單集」中，則由「Gooaye股癌」一人制霸排行榜，在台灣完全無敵手。得知消息之後，「Gooaye股癌」也在臉書以「？？？？」發文。

粉絲們紛紛回應，「無情炫耀」、「你不要這麼猛好不好，給其他人留點活路呀！除了股癌還是股癌」、「還讓不讓人活啊」、「魚尾也不留耶」、「哦哦哦，podcast界的apple」、「扯」。

【Spotify 2021 台灣最受歡迎 Podcast 節目】
1. Gooaye 股癌
2. 百靈果
3. 呱吉
4. 台灣通勤第一品牌
5. 雞來速
6. 好味小姐開束縛我還你原形
7. 唐陽雞酒屋
8. 老高與小茉 Mr & Mrs Gao
9. 大人的Small Talk
10. 吳淡如人生實用商學院

【2021年最受歡迎Podcast節目單集】
1. Gooaye 股癌〈EP135 | 還有什麼沒在漲〉
2. Gooaye 股癌〈EP134 | 賺便當心慌慌〉
3. Gooaye 股癌〈EP140 | 不要賣場群聚辣乾〉
4. Gooaye 股癌〈EP138 | 哩五碳及謀〉
5. Gooaye 股癌〈EP136 | 看圖說故事〉
6. Gooaye 股癌〈EP139 | 未接來電：塔位仲介〉
7. Gooaye 股癌〈EP137 | 187年ㄉ智慧〉
8. Gooaye 股癌〈EP129 | 誰都會賠錢拉〉
9. Gooaye 股癌〈EP131 | 聊個房〉
10. Gooaye 股癌〈EP133 | 網飛往地上飛〉

【台灣最多串流收聽次數歌曲】
1. 盧廣仲〈刻在我心底的名字〉
2. 茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉
3. 告五人〈在這座城市遺失了你〉
4. 任然〈飛鳥和禪〉
5. 八三夭〈想見你想見你想見你〉
6. Justin Bieber〈Peaches （feat. Daniel Caesar & Giveon）〉
7. 周興哲〈怎麼了〉
8. The Kid LAROI〈STAY （with Justin Bieber）〉
9. 瘦子E.SO〈CHANGE〉
10. 動力火車〈我很好騙〉

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