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陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3紀錄　單月94架「實際數目更多」

▲▼陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3紀錄　單月94架次成長30%。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）

▲南海戰略態勢感知公布的美軍機飛行軌跡。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京智庫「南海戰略態勢感知」12月1日發文指出，今年11月美軍對中國大陸抵近偵察行動刷新3項紀錄，包含月度偵查架次、單日偵查架次，以及抵近偵察距離。

根據「南海戰略態勢感知」的貼文，月度偵察架次方面，11月，美軍累計94架次大型偵察機前往南海對陸進行抵近偵察，架次之高前所未有，較此前的最高紀錄2021年2月的75架次多出近30%。94架次中，P-8A反潛巡邏機為主力，佔總數的近八成，另外還包括MQ-4C無人偵察機和E-8C空地監視機等。

▲▼陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3紀錄　單月94架次成長30%。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）

單日偵察架次方面，11月4日，美海軍「卡爾·文森」號航母打擊群位南海活動期間，高達10架次偵察機前往南海偵察，強度超過2021年1月23日美海軍「羅斯福」號航母打擊群位南海活動時的7架次。

抵近偵察距離方面，11月29日，美海軍1架P-8A反潛巡邏機穿越台灣海峽，行動期間最近距離中國大陸領海基線僅約15.91海裡，刷新了2021年3月22日美空軍1架RC-135U電子偵察機創下的25.33海裡的紀錄。

▲▼陸智庫：美軍機11月對陸偵察創3紀錄　單月94架次成長30%。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）

貼文中也強調，圍繞台灣，美軍除了派遣軍機、軍艦穿越台海外，還派出2架搭乘著美國會議員的美軍公務機還竄訪台灣，不斷製造台海緊張。

貼文中還提到，偵察架次根據ADS-B信號統計，由於部分美軍機在執行偵察任務時採用虛假識別碼或不開啓信號，因此實際數目更多。

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