林秉樞充斥生活中！家暴男慣用手法3特徵曝　律師：遇5狀況快跑

記者黃翊婷／台北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞打到全身是傷，但她隱忍半個月才選擇站出來，連帶掀起網友們對於家暴相關議題的討論。家事律師梁維珊整理出恐怖情人的3大特徵，以及若出現5種徵兆，例如被拒絕時常貶低伴侶價值、時常質疑伴侶是否劈腿等等，建議當事人應立即果敢終止這段關係。

▲林秉樞已在2日凌晨被法院裁定羈押。（圖／記者游宗樺攝）

家事律師梁維珊在臉書「成鼎律師事務所」以及社團「家事律師的鬼故事」中，PO文分享對於高嘉瑜遭施暴事件的看法，身為家事律師，她能理解被害人在事情被公開時，心裡會受到多少創傷，也希望社會大眾必須關注這件事，不是因為這次事件的受害人是高嘉瑜，而是類似林秉樞這樣的人，其實充斥在大家的生活當中，這些人有3個共同特徵，分別如下：

1、原則上外人對這種人都沒壞話，這是因為只有親密關係的人才會看到他們的真面目。

2、他們從來沒有好好工作、對自己的人生負責過，但是會講出一堆大道理，例如：什麼什麼工作我看不上啦、我有遠大的理想啦，總之就是一堆自以為是的懷才不遇。

拜託，一個人大學畢業後就要有進入職場的準備，好，就算讓你讀書讀到30歲，研究所也該畢業了吧？還不工作？還在以讀書及理念為由而「懷才不遇」？其實不是「懷才不遇」啦，是根本是「無才可用」。

3、自己覺得自己可以有很多人喜歡，但對於另一半都充滿懷疑，這是因為這種人本身非常可能就是劈腿慣犯，所以才會一直去懷疑別人，一個有自信的人，不會去懷疑別人。交往期間，若對方一直要求檢查自己的手機、電腦，就要特別小心這種控制狂，他絕對不是因為愛你，而是因為怕自己受傷害。

▼▲高嘉瑜淚揭遭家暴過程，脖子還留有明顯傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）



梁維珊提醒，這些人若是發現另一半和異性對話，就會懷疑自己被劈腿，並找理由去羞辱或毆打另一半，彰顯自己是委屈受傷的一方，一切都是另一半自找的，而且在傷害造成之後，他們會裝可憐道歉，時間久了會導致被害人質疑自己是不是很爛，活該被打，進而陷入「習得無助感」，被害人的人格會萎縮，最後下場通常很慘。

如果真的在生活中遇到這類型的人，梁維珊建議，若發生以下5種狀況，希望大家都能及時察覺並果敢終止這段關係。

1、拒絕時常貶低你的價值的人：

不論是學歷（戰學歷與學校）、工作（戰薪資高低與社會地位）、出身（戰本家父母工作與收入）。

2、拒絕時常質疑你是否劈腿的人：

因為真正劈腿的人才會去一再以雞毛蒜皮事情，或者不經過溝通，就直接認定你是劈腿。

3、拒絕會以「自殺」「自殘」來對你情緒勒索的人：

這種嘴巴講講的都不會去做，但卻會對別人做出傷害別人或殺人的事。

4、任何的出手傷害都要認清彼此真的必須終止關係：

避免被一再傷害而導致更多傷害。

5、拒絕任何性行為合照：

私密照片或影像真的太容易變成公開的秘密，即使交往或結婚也要保有自己的隱私。

最後，梁維珊說，「真的，大家加油，律師無法一一診斷你是否遇到渣男或渣女，其實冷靜下來問問自己的心，很多事情就會有答案。千萬、千萬，不要看表面，不管是男或女都一樣。」

● 本文獲得律師梁維珊授權。

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