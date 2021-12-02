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社會 社會焦點 保障人權

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢！職業曝光

▲▼ 林秉樞拘提畫面曝光 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林秉樞被拘提時身邊有一位小一輪的吳女陪伴。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

立委高嘉瑜家暴案，施暴者林秉樞被收押。1日清晨被逮時旁邊有位長髮正妹陪伴，這位女子身分備受討論，有一說是單純陪聊2人只是普通朋友，也有人從女子甘願幫林秉樞埋單房間錢的行為推測是情侶，另外也有媒體報導該女子職業是護士。

林秉樞在上月初入住板橋某飯店，以包月5萬元租下12樓的房間。知情人士表示，高嘉瑜是上月11日入住，但在此之前，其實有一名31歲的吳姓女子就曾數度進出林秉樞的房間，案件爆發後，吳女又再度出現，可見其與林秉樞的關係應該相當密切。

▲▼ 林秉樞拘提畫面曝光 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲林秉樞使用的備份豆腐頭，但被高嘉瑜律師指出跟犯案用的顏色不同。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方在替林秉樞上銬前有詢問吳女身分，她稱自己是林的朋友，因為林說心情不好，所以才來陪他。林秉樞被上銬帶走前，還交代吳女替他處理飯店退房等事宜。不過由於高嘉瑜家暴案跟吳女無關，警方並未將她帶回訊問。

根據《自由時報》報導，有知情人士透露，林秉樞跟吳女應該是男女朋友關係，而且從林男要吳女幫忙結帳房間錢的行為來看，林男對女生頗有一套。另外《鏡週刊》報導，吳女的職業是小護士，不過現在因為備份豆腐頭充電器被調包，吳女也將被專案小組列為追查重點。

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