玩花蓮不摸瞎！跟著「故事地圖」走　解任務抽iPhone 13

▲花蓮市公所繪製「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，歡迎大家按圖索驥到花蓮，除參加活動也可拿好康。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所與29間包括好食、好買、好住的客家店家合作，繪製「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，市長魏嘉賢也特別拍攝一支大哈客宣傳影片邀大家來闖關集章及抽獎。歡迎大家按圖索驥到花蓮，除參加活動拿好康外，也能體驗花蓮的魅力所在。

近年來外地遊客紛紛嚮往好山好水好空氣的花蓮遊訪，但是卻不清楚哪裡有好吃好玩的地方，花蓮市公所製作一份「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，由好客文化會館為出發點，讓民眾跟著地圖探訪合作的客家店家解任務，藉由店家在任務卡蓋章完成連線，就能跟好客會館兌換抽獎券。這次提供的獎項非常多，包括有文青小物、小家電、手作伴手禮，最大獎則是最新的 iPhone13。

市長魏嘉賢也以嘻哈手法拍攝一支大哈客時的宣傳影片，在影片中化身魏霞米帶著阿龍、阿虎一起走訪花蓮的大街小巷，一探客家特色店家，吃喝玩樂通通有，活潑的詞曲及市長生動的演出，讓人想跟著魏霞米的腳步一起玩樂花蓮。

▲▼與29間客家店家合作，結合特色餐飲、市集、旅宿等，讓旅客深度體驗花蓮市。

魏嘉賢表示，因疫情趨緩，生活逐步回歸常軌，花蓮市公所特別企劃「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」，讓旅客按圖索驥來探訪花蓮，這次結合特色餐飲、市集、旅宿等，讓旅客深度體驗花蓮市，感謝花蓮高商的同學參與店家調查、代表會給予大力的支持，還有所有參與活動的各式店家。歡迎旅客與在地人一起來體驗客家文化，並用行動支持花蓮觀光，同時祝福不論是遊客、在地鄉親或是店家都能收獲滿滿、滿載而歸。

客行所長簡莉雯表示，「洄瀾客庄定定仔行故事地圖」活動至12月31日止，在這段期間可以跟著故事地圖，前往花蓮客家店家解任務，有住宿完成2條連線，若無住宿則需要完成3條連線，就可以到好客文化會館兌換抽獎券。奬項十分豐富，包含最大獎項的iPhone13、家電、電器、住宿券、玉石工藝製品，總價值超出10萬元。將於明年1月3日公開抽獎，相關訊息請至花蓮市公所官網查詢。

▲活動至12月31日止，藉由店家在任務卡蓋章完成連線，就能跟好客會館兌換抽獎券。

合作故事地圖店家包括，有豐田劉記、七分飽小館、石庭客家小館、桐花小廚、約伯沈嬤嬤剝皮辣椒香腸、甜可養生甜品店、彩杏早餐店、商校街刨冰豆花、南菲咖啡館、黑何子仙草專職鋪、高氏仙の屋、葳森早午餐、蔡記豆花、農郁米舖、月桃戲、新味醬油、翼想天開、上海時光民宿、小松鼠烘焙民宿、紐澳華文旅、以及又一村9間店家，共29間店家。

