桃園第16期疫苗接種2日起施打　完成第一劑接種人口涵蓋率83.02%

▲市長鄭文燦表示，桃園第16期疫苗接種2日起施打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦1日於市府防疫專案會議表示，桃園第16期疫苗接種計畫明(2)日至8日施打，桃園市符合資格人數共計27萬2,239人，預約率達87.38%，AZ及莫德納疫苗將由合約醫療院所進行施打，BNT疫苗則安排12月3日全天、12月7日上午於全市45個社區接種站進行施打。

▲桃園完成第一劑疫苗接種人口涵蓋率83.02%。（圖／市府提供）

鄭市長表示，截至11月30日止，桃園市COVID-19疫苗第一劑接種188萬6,730劑，人口涵蓋率為83.02%；第二劑接種127萬9,320劑，人口涵蓋率達56.29%。另外，桃園市校園流感疫苗計畫預計12月8日完成，全市286校共計19萬5,435位學生同意在校接種流感疫苗，目前已有253校18萬3,842位學生完成接種，接種率達94.07%。

另因應中央流行疫情指揮中心建議，已接種第1劑BNT疫苗且無發生嚴重不良反應之12-17歲青少年族群，規劃於12月20日起安排入校接種第2劑BNT疫苗，明（2）日起，教育局會配送BNT疫苗接種表單（包含學生接種須知、學生接種評估暨意願書、學生接種後注意事項暨接種通知單），調查本市國高中學生及家長接種意願，事先完成疫苗造冊作業。

衛生局長王文彥說明，第16期疫苗接種計畫提供BNT、莫德納、AZ第二劑及已接種第一劑AZ疫苗者第二劑可選擇BNT或莫德納，符合資格者分別為11月4日（含）前已接種BNT第一劑滿18歲以上者、11月4日（含）前已接種莫德納第一劑滿18歲以上者、10月7日（含）前已接種AZ第一劑滿18歲以上者；若民眾欲施打第一劑疫苗，可前往合約醫療院所施打。