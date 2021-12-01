重機男大生逆向超車...攔腰撞左轉車重摔　目擊者喊：死了死了！

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區三泰路11月30日晚間9時許發生一起車禍事故！87年次的李姓男大生騎乘重型機車時，疑似因想超越前車，橫跨對向車道，不慎與欲往左迴轉至新北大道的自小客車發生碰撞，車殼零件噴飛、散落一地，並造成李姓騎士頭部和胸口擦挫傷，緊急送往輔大醫院治療，所幸並無大礙。

▲新莊三泰路30日晚間發生一起車禍，李姓重機騎士因超車不慎，撞上要迴轉的自小客車。（圖／記者陳豐德翻攝）



新莊區三泰路昨日晚間9時許發生一起車禍事故，騎乘紅牌重型機車的87年次李姓男大生，在行經三泰路時，疑因想超越前車，橫跨對向車道，不慎與欲往左迴轉至新北大道的自小客車發生碰撞，車殼零件當場噴飛一地，而在後面目擊整個車禍過程的汽車駕駛更在聽到重型機車的引擎加速聲時，嚇得直喊「死了！死了！」。這場車禍也造成李姓男大生胸部和頭部受有擦挫傷，緊急送往輔大醫院治療，所幸並無大礙。

▲▼新莊三泰路30日晚間發生一起車禍，李姓重機騎士因超車不慎，撞上要迴轉的自小客車。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方獲報到場後也對雙方進行酒測，雙方經檢驗酒測值均為0，至於詳細肇事歸責仍有待警方調查釐清，而新莊分局也向用路人呼籲，行車應隨時注意前方車況，並依規定超車，以維行車安全。