裝「震樓神器」報復樓上鄰居檢舉　餐廳老闆沒和解仍緩刑

▲餐廳老闆王男用「震樓神器」報復檢舉他的樓上鄰居。（示意圖，非本案所用／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名在1樓店面經營餐酒館的王姓男子，不爽老被2樓住戶檢舉噪音、空污，去年涉偷裝「震樓神器」在深夜打烊後，不定時狂敲猛搥店內天花板，折磨2樓一家3口不得安寧長達2個月，王男到案交出「凶器」認錯，台北地院指王男雖沒賠償和解，但無再犯之虞，依強制罪輕判拘役55天、緩刑2年須付公庫4萬5000元。

判決指出，具有碩士學位的王男，前年（2019年）3月起簽約5年承租大安區1處1樓店面，經營「1492 BISTRO & CAFFE」餐酒館，但屢被2樓住戶檢舉餐廳製造噪音、空污以及使用違建等問題，不時有環保局、建管處等公務機關上門稽查。

王男認為2樓住戶故意找碴，還在稽查人員到場時打小報告，去年（2020年）8月在店內偷裝1組「震樓神器」，半夜打烊後，涉不定時開啟馬達狂敲猛搥店內天花板，製造聲響與震動報復2樓住戶，把對方一家3口折磨得夜難成眠。

2樓住戶自行蒐證，發現王男惡行後，控告王男、店員及房東共6人涉嫌妨害自由，檢警同年10月底凌晨到場搜索時，王男正好在店內，主動交出「凶器」認錯，檢方認定其他5人都是無辜的，僅起訴王男涉犯強制罪嫌。

王男出庭雖認罪，卻始終沒賠償2樓住戶和解。法官審理指王男不以正當途徑解決與鄰居紛爭，反而用「震樓神器」侵犯2樓住戶睡眠品質、居住安寧等權利，時間長達2個月，影響被害人生活作息與健康，但因屬於接續行為，只論處1罪而非1罪1罰，加上王男已離職，因此依強制罪判處拘役55天、得易科罰金5萬5000元。

法官另考量王男沒前科，經此教訓當知所警惕、應無再犯之虞，准他緩刑2年自新，須支付公庫4萬5000元，並沒收扣案「震樓神器」，可上訴。2樓住戶另對王男提起附帶民事求償，仍在審理。至於同棟3、4樓住戶聲請追加為本案被害人，也要對王男提告與索賠，被法官以欠缺足夠證據為由駁回。