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虐貓「光頭男」陳屍家中鼻孔流血...抽血查死因　母一度拒絕指認

▲虐貓的吳姓男子被發現陳屍在租屋處，死因待查。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲虐貓的吳姓男子被發現陳屍在租屋處，死因待查。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名44歲的吳姓男子（光頭男）日前在網路上傳「活割貓尾」的虐貓影片，引發網友公憤，警方事後依《動保法》移送偵辦，不料他交保離開後，11月30日被發現陳屍在租屋處浴室，檢方相驗後排除他殺，但仍抽血了解生前是否服用藥物，而死者母親一度拒絕出面相認，最後還是警方好說歹說，去南屯老家載來派出所製作筆錄，並到殯儀館指認。

吳男近期在臉書上傳，拿生魚片刀將灰色小貓的尾巴剁下的殘忍影片，引發網友公憤。台中市動保處11月24日前往吳男租屋處，發現屋內有5隻貓，其中一隻已經死亡，疑似就是影片中遭虐殺貓咪，全案依違反動物保護法偵辦，後經法院裁定交保獲釋，不料數天後就傳出死亡消息。

房東已有2天沒有看到人，於是昨天下午3點多報請警方協助，警方進入後發現吳男躺在浴室地板且遺體僵硬，臉部朝下，鼻孔流血，身體沒有明顯外傷，但有部份擦挫傷，初步研判可能跌倒造成，浴室內沒有炭盆，也沒有外力介入，初步排除他殺可能。

警方表示，昨天一直找不到家人前來製作筆錄，好不容易得知母親住在南屯，但母親說已很多年沒有連絡，如同沒這個兒子，不願來派出所製作筆錄，最後警方只好開車去老家把母親載來派出所，今天相驗時，她還是不願意去，警方再度去家裡載來殯儀館指認，這才完成相驗程序。

檢方雖然排除他殺可能，但死因待查，因此指示警方抽血了解吳男生前是否服用藥物，暫時不會解剖。

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