「活剁貓尾」光頭男台中落網　警驚見貓屍裝箱！他辯：要訓練...

▲吳姓男子殘忍虐貓，引發網友瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者白珈陽／台中報導

近日社群網路流傳一段殘忍虐貓影片，1名身穿黃色外套的光頭男子持生魚片刀將小貓的尾巴剁下，引起網友撻伐，有網友指出案發地點在台中，台中市動保處昨會同警方循線找到光頭男住處，進屋後發現共有5隻貓咪，其中1隻已經死亡並裝入箱子，疑似就是影片中遭虐的貓。為何痛下毒手？男子辯稱是為了「要訓練貓」，動保處當場扣留所有貓隻安置，而男子則列為飼養黑名單，全案由台中地檢署依違反動物保護法偵辦。

據悉，光頭男為40多歲吳姓男子，戶籍地雖在台中，但虐貓地點則在其另外的租屋處。昨日下午動保處、警方到吳男住處時，發現吳男疑精神狀態不佳，但配合開門調查，進屋發現有5隻貓咪，其中1隻已死亡且裝在箱子裡，吳男說剁貓尾是為了訓練貓咪，但訓練目的不得而知。

動保處表示，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動物保護法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，另散布虐待貓隻影片的行為亦違反動物保護法第27-1條，最高處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

有民眾將本案虐殺貓咪影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，並透露影片中的男子疑似是住在台中，希望網友協助肉搜。消息一出，影片馬上被轉傳至各大社團，引起網友撻伐，昨吳男落網，全案由台中地檢署依違反動物保護法偵辦。