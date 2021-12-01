　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／Omicron攻陷港日！高風險國是否再增？　陳時中14:00說明

▲▼11/29指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12/1）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜Omicron變異株已經在多國被檢出，我鄰近國家除香港，日本也確認首例個案，指揮中心目前將南非等10國列為重點高風險國家，加強檢疫，是否還有調整，預期今日記者會中說明。

被問及是否會對日本或香港祭出禁航措施？陳時中昨表示，要看是否為單純境外移入，或者對社區有影響。由於病毒對重症死亡影響未明，防疫措施是否加嚴？還要觀察2~3週才知道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心日前公布，考量馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞等4國已有個案輸入他國，且評估其國內疫情有擴散趨勢，研判風險較高，自今(2021)年12月1日零時(航機抵臺時間)起，增列前述4國為「重點高風險國家」；現行「重點高風險國家」為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威及本次新增馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞，共10國。

如過去14天有前述4國旅遊史(含轉機)者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且配合專案採檢(到所、期滿)及續行7天自主健康管理(第6-7天公費家用快篩1次)，上述旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用，亦不適用7+7+7、10+4+7之春節專案。

此外，國籍航空公司機組員若自「重點高風險國家」航線航班(含轉機)返臺後，應入住防疫旅宿或符合規定之公司宿舍檢疫14天，且配合入境、檢疫期滿進行PCR檢測，並續行7天自主健康管理。

指揮中心強調，邊境管制為防範COVID-19疫情的重要關鍵，入境旅客抵臺時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點及配合後續防疫相關措施。落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外，以降低該病毒進入我國社區之風險。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：第一次打女人！　網炸鍋罵爆
快訊／驚悚照片曝光！高嘉瑜雙腿見血　臉腫到認不出自己
爆飯店人員幫忙買藥！　高嘉瑜淚訴被打一整晚過程
快訊／高嘉瑜：林秉樞抓我頭髮拖行打一整晚　「我嘴巴都是血」
快訊／高嘉瑜認了「有不雅影片、照片」　還有其他受害者
林秉樞被逮屋內藏嬌！　還拗正妹「幫付房錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

仍不鼓勵長程移動！元旦連假擬比照國慶　客運85折優惠恐取消

快訊／台鐵又因「人為疏失」出包！交長震怒：撤換工務處長

快訊／Omicron攻陷港日！高風險國是否再增？　陳時中14:00說明

PTT爆「前男友拉高嘉瑜頭髮到外面扁」：周偉航也看到！本人回應了

被逮急call！林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

政大證實林秉樞就讀博士班　校方說重話：涉施暴最嚴重將退學

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

仍不鼓勵長程移動！元旦連假擬比照國慶　客運85折優惠恐取消

快訊／台鐵又因「人為疏失」出包！交長震怒：撤換工務處長

快訊／Omicron攻陷港日！高風險國是否再增？　陳時中14:00說明

PTT爆「前男友拉高嘉瑜頭髮到外面扁」：周偉航也看到！本人回應了

被逮急call！林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

政大證實林秉樞就讀博士班　校方說重話：涉施暴最嚴重將退學

元宇宙─虛實空間玩起來　屏東演武場「有影無影」特展

年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

基隆觀巴12／4重啟！前20名免費搭　爽玩沙灣園區逛誠品、和平島

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

快訊／林秉樞拿吃藥、母喪當藉口　揍高嘉瑜還說「第一次打女人」

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

大叔長期腹瀉誤以為腸胃問題　檢查後竟是感染愛滋

揭林秉樞恐怖行徑　高嘉瑜：他常會說「我們剛講的話都有錄音」

生活熱門新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

馬文鈺鬧靈堂？現場畫面曝光　關鍵函件揪出林秉樞帶風向

Omicron傳染力恐是Delta的500%　醫籲快收回這措施

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

「雲街」現身清晨12.4度　今最冷連3天探10℃

這4生肖「越冷越會賺」財神黏緊緊！第1名要升官加薪了

他巧遇「全聯隱藏福利」笑了：台灣人小確幸

12星座4種甜蜜行為　向對方示愛

第三劑疫苗怎麼選？盤點專家建議「6大組合」

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

政大證實林秉樞就讀博士班　涉施暴最嚴重將退學

放棄台大讀警大！　鄉民一看「科系」全安靜了：直接勝利

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面