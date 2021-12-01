快訊／遭林秉樞家暴　高嘉瑜：我沒想過會碰到這麼恐怖的人

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭週刊爆料，被男友林秉樞毆打、限制行動，導致臉部、脖子全身多處挫傷，引發社會震驚譁然，高嘉瑜1日上午在立法院舉行記者會，泣訴坦言說，當下非常驚慌失措，「見識到人性最黑暗、恐怖的一面」。

▲高嘉瑜出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜今天在律師李永裕陪同下舉行記者會，坦言從沒有想過自己會成為社會新聞這樣的主角，在這段期間，可以說見識到人性最黑暗、恐怖的一面，當下的第一時間，自己也非常的驚慌失措、害怕，「遇到這樣這麼恐怖的」。

高嘉瑜說，也有很多很好、善良的人，努力的想要幫他，「我覺得，還是有很多很好的人一直在支持著我」，昨天她接到林姓男子之前一些受害者的聯繫，才知道林男對於過去交往過的女友，都用類似的手法和方式來恐嚇、脅迫、逼迫她們要照他的話來做。

高嘉瑜表示，如果她是最後一個受害者，也算是有一個貢獻，因為過去受害女性可能因為林男種種暴力脅迫，選擇隱忍、不敢出面，並指林男在企業界、學界有很多關係和人脈，和很多人關係都很好，許多女性被脅迫後，面對暴力都是百感交集。

高嘉瑜淚訴說，第一時間她覺得這件事情發生在她身上，感到很丟臉，但很多人告訴她要勇敢面對，也說自己過去在媒體上的形象也是正面陽光、帶給大家歡笑，就是希望呈現給大家的是，要正面、陽光的形象，「識人不明真的非常抱歉，我覺得自己，真的很蠢」。