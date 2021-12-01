因應大台南會展中心營運交通車潮 　市府未雨綢繆進行周邊2項道路工程

▲台南市工務局為因應大台南會展中心2022年營運交通車潮，近期同時辦理周邊2項道路工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



即將引爆台南市另一波經濟發展及城市變革的大台南會展中心已興建完成，為因應未來開幕所帶來的車流量，市長黃偉哲十分重視該區域未來的交通動脈及城市意象，為因應大台南會展中心2022年營運交通車潮，近期工務局同時辦理周邊2項道路工程。

工務局在歸仁區辦理歸仁十八路道路配置調整工程、歸仁區大武路三段（中正南路二段至長榮路一段）路平專案道路改善工程，將提供民眾一個市容景觀舒適、交通便利的環境，藉以提升城市形象、地方產業經濟效益、建立城市品牌。

歸仁十八路道路重新配置調整，工程將新增擴大車行道路線道，總工程總經費約1038萬元，工程於11月23日開工，因施工界面眾多且涉及項目龐大，工務局為保護用路人安全故採全路段封閉施工；目前正在改善車行路幅寬度，預計2022年1月15日完成拓寬及路面刨鋪與標線繪製。為避免道路鋪設後重複挖掘，工務局要求各管線單位一併將人手孔配合埋入地下共54座，以達路面平順及人手孔減量效益。

另外，針對歸仁區轄內重要聯外道路大武路三段（中正南路二段至長榮路一段），也於10月26日進場施作路平改善工程，長度約1696公尺，總工程總經費約1914萬元，同時要求各管線單位人手孔配合埋入地下共24座，預計12月5日~10日進行道路刨鋪，施工期間採半半施工，預計12/14全線完工。

位於沙崙高鐵站附近的大台南會展中心，加上綠能科學城的開發，該區域發展不可同日而語；工務局不遺餘力積極羅織交通路網及提升道路品質，朝向有品牌國際城市邁進。