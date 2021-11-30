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文策院投資台日BL劇《正負之間》　2對CP高顏值男男戀進攻國際

▲▼文策院投資台日製作BL劇《＋－正負之間》正式開鏡。（圖／文策院提供）

▲文策院投資台日製作BL劇《＋－正負之間》正式開鏡。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

文化內容策進院（文策院）投資台日合製的BL原創戲劇《＋－正負之間》日前正式開鏡，預計於明年在台、日同步上線，將有4位高顏值男演員、2對CP共譜男男戀，其中首次擔任主演的林上豪表示，「無論是異性戀或同性戀，都是很自然而然發生的事」；而演員李見騰也說，接演BL劇壓力超大，但也是他表演經驗中「心跳最快的一次」。

《＋－正負之間》由文策院與日本樂天、SPO Entertainment、Video Market、台灣 CATCHPLAY國際合製合拍，該劇由《約．定》和《隔離後見個面，好嗎？》等BL劇的製作團隊攜手打造，邀請新生代演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰，4位高顏值男演員共同主演。

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文策院表示，提出「內容開發專案計畫」及「國際合作投資專案計畫」兩方案以來，合作夥伴正陸續開發與開拍新作，而《正負之間》是本年度第三部開拍的作品，期望透過這兩方案能提升台灣影視作品的產製質、量。

文策院院長李明哲強調，台灣多元的創作環境逐漸在國際市場打出名號，所有的題材和議題在台灣都能盡情發揮，不僅成為各國創作者展示作品的舞台，更是各國的投資者、製作公司在亞洲尋求合作的首選，期待文策院的各項機制能促成更多國際合作，讓台灣的作品持續打開國際通路。

《正負之間》講述兩對CP的愛情與碰撞，相互依戀的兩極，無論遠近，只為彼此存在。林上豪和石承鎬飾演的「鄭傅CP」，是從幼稚園開始就一起長大的好朋友，不但從小就是鄰居，甚至進入職場後都進到同一間公司工作，直到一場意外動搖兩人維持20多年的友誼平衡。

首次擔任主演的林上豪表示，無論是異性戀或同性戀，都是很自然而然發生的事，最大的挑戰是揣摩主角從兄弟之情轉變為愛人之情的心境，但同時他也覺得很有趣，希望自己能好好享受這個拍攝過程。

石承鎬則說，自己的個性比較慢熟，又是比較被動的角色，但自認是「甜點補給型」情人，他認為這和他所飾演的角色性格很像，也表示自己必須要「相處起來要產生安全感才會完全交出自我。」為了這次演出，除了花很多時間和導演討論外，也每天健身、勤做有氧，希望讓自己的體格和線條更好看。

另一對組合「加簡CP」則由鄭齊磊、李見騰組成，兩人各自的生活圈天差地遙，鄭齊磊飾演活在當下、在酒吧當調酒師的萬人迷；李見騰則飾演經營洗衣店、放不下過去的失婚男子。由於兩人所在的地方非常相近，卻因為工作時間而僅能在黃昏相遇，某日洗衣店老闆意外闖入調酒師五光十色的夜生活，在正面衝突的場合中，漸漸讀懂彼此內心的渴望。

飾演調酒師的鄭齊磊說，第一次挑戰BL題材，從旁觀者角度轉為親身體驗，感受最深的是「喜歡」這件事情是無關性別的，他尤其感謝跟他一同在片中談戀愛的李見騰，無論是戲裡或戲外都幫助他許多。

而李見騰則說，當知道要接演BL劇時，壓力就非常的大，深怕自己呈現的結果不符大家期待，「我知道對長期關注 BL 的粉絲們，BL 劇對他們來說有多麼的神聖！」也直呼接演這部劇「感受到相愛就是兩個靈魂的相遇」，同時是他表演經驗中，心跳最快的一次。

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