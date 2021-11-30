世新電台用聲音傳聖誕佳音　師生寫下「感謝小卡」為他／她點首歌

▲ 世新電臺喜迎「聖誕感恩月」。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新廣播電臺在今年進行了組織架構與運作模式之調整，讓學生實際參與電臺營運，帶來全新氣象。歲末時分，一年一度的聖誕節即將到來，電臺團隊為此規劃了一系列活動，與所有人共襄盛舉。

除了充滿歡樂氣息的聖誕樹裝點，這次電臺還特別準備了色彩繽紛的「感謝小卡」，提供全校師生寫下心中想感謝的人與感謝的話，並為卡片中的那個他/她點播一首歌曲，所有人都可以藉由這個活動傳達自己的心意，將卡片掛上聖誕樹，用溫暖與感謝點綴這個冬天。而這些卡片上的文字也會在世新電臺每週一至週五中午的直播節目「哈囉午安」中由主持人把愛說出來，在空中伴隨好聽的音樂，讓他/她接收到你滿滿的心意。

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本次活動也有許多節目主持人及來賓熱情參與，藉此感謝支持自己節目的家人、朋友及聽眾，正是因為有了大家的幫助，才能夠讓更多人認識自己的作品，繼續堅持完成優質的節目內容。

▲ 寫下心中想感謝的人與感謝的話，並為卡片中的那個他/她點播一首歌曲。（圖／世新大學提供）

世新廣播電臺團隊自上任以來，除了更加完善的規劃整體營運方式及工作分配，與主持人即時溝通節目製作相關問題，更有效率的進行節目排播。不僅如此，電臺也積極辦理多項活動，除了服務校內的師生與校友外更拓展至高中生，希望透過舉辦工作坊或講座的方式讓對於廣播有興趣的人們能藉此走入聲音的世界中。世新廣播電臺的節目更進軍到現在當紅的播客市場，每一檔節目都會上架至SoundOn與Spotify等平台，將電臺的好聲音透過不同平台讓更多人聽見。

在年末之際，回首今年世新廣播電臺所作出的重大改變，學生以業界標準來運作電臺組織，就學期間就超前部署與業界接軌；在節目部分也產製了多元內容，拓展聲音產製的多元性。未來世新廣播電臺也將持續努力，提供更多優質的節目內容與舉辦各式活動，期望能讓更多人感受到廣播的魅力與溫度，一起度過每一個溫暖的聖誕。