LINE禮物「好禮嘉義」專區上線　12月3日至10日開館9折慶

▲▼嘉義縣政府攜手LINE禮物，線上傳遞「好禮嘉義」等你來+1。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推展嘉義縣優質伴手禮，開創多元行銷通路，嘉義縣政府首度與LINE合作，LINE禮物平台上架嘉義縣優質伴手禮，搶攻後疫情時代宅經濟商機，集結20家在地優質特色伴手禮者業成立「好禮嘉義」專區，歡迎線上選購嘉義好物，線上傳遞「嘉鄉味」，等您來+1。



去年疫情爆發後，社交行為轉為線上互動，將電子送禮商機推向高峰，目前LINE禮物用戶數已高達860萬用戶，有將近400間品牌在平台上架，透過線上送禮聯繫人與人之間的感情，拉近人際關係的距離，縣府與時下最夯的電子送禮服務平台LINE禮物合作，強推優質伴手禮。



翁章梁縣長表示，「好禮嘉義」專區就是要把嘉義縣最好的優質物產帶給消費大眾，有高山茶、咖啡、旺來山鳳梨酥、民雄金桔觀光工廠金桔汁、榮獲歐洲ITI國際風味評鑑大賽的奮起福餅、中埔鄉農會百香果吸凍禮盒、新港鄉農會黑娘媽禮盒、青青山丘阿里山黑木耳露、余順豐花生觀光工廠花生禮合、小夫妻拌麵人氣組和新港飴與蒜頭餅等多達30項的地方特產，送禮或買來自己享用都是最好的選擇。



文觀局表示，LINE禮物「好禮嘉義」專區連結：https://lin.ee/V5tMSxb/wprs將於12/1正式上線，12月3日至12月10日為期一周開館9折慶，指定商品享9折優惠且全館免運費，錯過可惜。



嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，文觀局除了輔導及改善業者產品外包裝設計，提升產品質量與品牌價值外，也透過多元行銷方式協助業者推廣，嘉義縣伴手禮在LINE線上展售是一項創舉，要協助業者擴展多元銷售通路。



許有仁並指出，嘉義縣配合中央振興方案推出多項加碼活動，110年11月1日起，自由行旅客入住嘉義縣合作旅館或民宿，就送千元Q碰券，其中500元可折抵房價，500元用於合作店家消費使用，已造成熱烈迴響，限量55,000份，發完為止。



另外，12月25日至明(111)年1月2日將在中埔鄉農會金蘭辦事處盛大舉辦嘉義博茶會，歡迎遊客即早規劃遊程，搭配振興券及嘉義縣旅遊補助方案，享受多重優惠。

LINE禮物20家業者

編號 業者名稱 編號 業者名稱

1 余順豐花生觀光工廠 11 正美香

2 林園製茶 12 奮起福餅創始店

3 新港鄉農會 13 小夫妻食品企業有限公司

4 十三製茶 14 佶昌企業有限公司

5 林韻茶園有限公司 15 嘉義縣中埔鄉農會

6 芬芳園企業社 16 極品莊園咖啡

7 高帝園 17 民雄金桔加工廠

8 興旺餅舖蒜頭餅 18 豆讚咖啡商行

9 友酵農場 19 王家養蜂園

10 旺萊山 20 青青山丘國際有限公司