Omicron攻陷日本！陳時中「不會禁航」：措施加嚴要觀察2~3週

記者嚴云岑／台北報導

Omicron變異株來勢洶洶，日本今（30）日成為繼香港之後，亞洲第二個淪陷的國家或地區。衛福部長陳時中下午出席頒獎典禮，被問及是否會對日本或香港祭出禁航措施？他表示，要看是否為單純境外移入，或者對社區有影響。由於病毒對重症死亡影響未明，防疫措施是否加嚴？還要觀察2~3週才知道。

▲陳時中出席「衛福部/經濟部藥物科技研究發展獎」頒獎典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

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根據日本媒體報導，首例Omicron確診者為一名30多歲男性，11月28日從納米比亞入境，在成田機場篩檢陽性，經病毒基因定序確認感染，同行家人均為陰性。

因應變種病毒來襲，中央流行疫情指揮中心已呼籲18歲以上的民眾都要打第三劑，而若前兩劑是接種mRNA疫苗，第三劑依然建議打同廠牌。

今被問及若混打mRNA疫苗是否會有問題？陳時中表示，「以現在來看，打了不會怎麼樣」。不過，他也強調，根據先前台大研究，混打越多廠牌，抗體雖然會提高，「但不良反應就會多一點」。但政府尊重民眾自由選擇，會提供專業意見供大眾參考，也會把各類疫苗準備好。

至於被問及12至17歲青少年接種第三劑疫苗，是要打全劑量還是半劑？對此，陳時中回應，「等打完第二劑再請專家討論」，但建議18歲以上都要打第三劑。

陳時中另強調，Omicron突變原因不明，目前研究僅顯示傳播力、重複感染率與疫苗逃脫性都會提高，但是否會形成重症或死亡，還有待觀察。南非多為輕症個案，是因為感染者多為40歲以下。目前邊境管制依然禁止外國人入境，現在除了南非外，就屬歐洲個案較多，荷蘭、葡萄牙、英國分別有13、12、11例。台灣整體防疫措施是否加嚴，還要觀察2~3週才知道。