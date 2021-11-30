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社會 社會焦點 保障人權

男大生打撞球3hrs倒地猝死！裝葉克膜救不回　負責人出面說明了

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義一名就讀南華大學的陳姓男大生昨(29日)晚間前往國立中正大學撞球部打球，不料期間卻突因不明原因昏迷，緊急送醫後裝上葉克膜搶救，但無奈最終仍於今凌晨宣告不治死亡。對此，撞球中心林姓負責人表示，在校經營了8年，從未發生過如此狀況；南華大學主任秘書胡聲平也說，發生此憾事，學校感到相當不捨與遺憾，將協助家屬申請學生保險等相關事宜，並對系上同學進行悲傷輔導。

▲▼嘉義南華大學男大生打撞球猝死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林姓負責人指出，館內有鋪設止滑地毯，男大生應該不太可能滑倒。（圖／記者翁伊森翻攝）

初步了解，陳姓男大生就讀南華大學一年級，昨夜與好友首次相約前往中正大學打撞球，豈料打了3個小時後，陳男卻突然癱軟倒地、陷入昏迷，同行好友見狀後，立即撥打電話求救，並將陳男送往大林慈濟醫院搶救，經院方評估後緊急裝上葉克膜，惟陳男最終仍於今凌晨2時許宣告不治死亡。

▲▼嘉義南華大學男大生打撞球猝死。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中正大學撞球部已在校內開業經營8年多。（圖／記者翁伊森翻攝）

中正大學撞球部林姓負責人表示，他已經在校內開業經營8年多，場館位於學生宿舍地下室，內有21檯球桌，佔地250坪，規模堪稱全國第三，從最初學校只有2個人來打撞球，到現在每天入館打球人數已逾百人，從來沒有發生類似意外。林姓負責人指出，為防止打撞球過程腳滑，因此場內全都鋪設止滑地毯，照理來說陳姓男大生應該不太可能是滑倒，但對於倒下原因，林姓負責人也坦言「還不清楚」，「我不是第一時間觀察者，是聽到聲音後查看才知道有人跌倒了。」

南華大學第一時間接獲意外消息後，也立即協助處理，主任秘書胡聲平表示，陳男倒下的過程中疑似撞到撞球檯邊，因此後腦杓有流血現象，當下倒地時就已無生命徵象，立即送往大林慈濟醫院、並裝上葉克膜急救。校方緊急連繫學生家長到院，無奈今天凌晨2時仍宣告不治。

胡聲平說，陳同學身材高壯，平時身體狀況良好，與同學相處融洽，是非常用功的學生，發生此憾事，學校感到相當不捨與遺憾，將協助家屬申請學生保險等相關事宜。此外，也將對系上同學進行悲傷輔導。

▼南華大學主任秘書胡聲平。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義南華大學男大生打撞球猝死。（圖／記者翁伊森翻攝）

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