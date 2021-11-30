高雄東南水泥「怪手司機活埋亡」　勞工局令停工最重開罰30萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區東南水泥30日上午11點23分傳出工安意外，一名怪手司機在進行拆除工程時，連人帶機具遭活埋，救出後仍不治。高雄市勞工局勞檢處表示，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令裁罰3~30萬，並追究相關刑責。

▲怪手司機連人帶機具遭活埋。（圖／記者吳世龍攝）

警方初步調查，廠商進行拆除水泥塔時，疑似因震動導致一旁的噴霧塔倒塌，當場壓傷怪手和司機，翁姓司機被救出後已無生命跡象，由119送往醫院急救。

▲怪手司機被救出已無生命跡象。（圖／記者吳世龍攝）

針對上午東南水泥廠拆除工程勞工受困案，勞工局勞檢處說明事故發生經過，30日11點50分許，東南水泥廠拆除工程時，拆除作業的破碎機翁姓司機被鄰近準備拆除的噴霧塔因倒塌壓住被困駕駛室內，人員救出送榮民總醫院急救，但仍不治。

勞工局勞動檢查處接獲消息，勞工局長周登春與高雄市副市長林欽榮趕往現場，初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物之穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令裁罰3~30萬，並追究相關刑責。

勞檢處特別呼籲，對於雇主於拆除構造物時，拆除進行中，應隨時注意控制拆除構造物之穩定性及拆除順序。勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求施工業者設置安全設施，防止類似職業災害之發生，企業或勞工朋友若需安全衛生及防災協助，歡迎洽詢勞檢處07-7336959。

▲怪手司機被困在駕駛座艙內。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼噴霧塔倒塌壓傷工人。（圖／記者吳世龍攝）