致敬科學怪人！《科學愛人》變AI人工智慧版　作者轉世成跨性別者

▲回應2個世紀前的《科學怪人》，當代作家珍奈．溫特森寫下了致敬之作《科學愛人》。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

1816年作家瑪麗．雪萊寫下《科學怪人》，如今最大膽的當代作家珍奈．溫特森寫下了致敬之作《科學愛人》，不但讓科學怪人「通電」變成了AI，還讓作者轉世成為跨性別的浪漫愛人；其中拜倫勳爵更成了爆笑可愛的性愛機器人製造商，如今小說將由新經典文化發行中文版。

瑪麗．雪萊在1818年出版了史上第一本科幻小說《科學怪人》，書中主角是一位好奇生命奧秘的醫學生弗蘭肯斯坦，他不顧禁忌地拼湊屍塊、通上電流，創造了我們如今熟悉的恐怖怪物形象——「科學怪人」。這本小說當年不只打開了文學的科幻視野，作者也以怪物借喻工業革命初期的女性處境：無法接受教育、被公眾領域排除在外、生活範圍極其受限。

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在《科學怪人》滿200歲的2018年，英國最具原創性的作家珍奈．溫特森以新作《科學愛人：一則愛的故事》，向兩世紀前的經典致敬，同時也提出了疑問：在人工智慧與基因科技發展的現代，「人造生命與人類」、「女人與男人」間的界線還存在嗎？

在作家珍奈．溫特森幽默鋒銳的筆下，原本觸犯生命禁忌的弗蘭肯斯坦醫生，變成了人工智慧的開發者維多．斯坦教授；而《科學怪人》的作者瑪麗．雪萊，則化身為跨性別者芮，成了斯坦教授的愛人；拜倫勳爵也來到現代，成了可愛爆笑的性愛機器人製造商朗恩‧洛德，他的事業成功與否牽動著全世界的「性」福。

另一方面，維多‧斯坦博士正在秘密地進行某種禁忌實驗，他想藉著芮的幫助，從鳳凰城人體超低溫保存機構中，偷出一顆神秘的頭顱，將它的意識上傳雲端⋯⋯。

▲左：不到19歲的瑪麗．雪萊在1818年出版了《科學怪人》。右：當代最大膽作家珍奈．溫特森寫現代版《科學怪人》回應。（圖／取自網路）

當年不到19歲的瑪麗．雪萊寫出了《科學怪人》；而同樣經歷不平凡的珍奈．溫特森則以令人驚訝的創造力，寫出幽默機伶、憤世嫉俗、大膽坦率的現代版《科學怪人》回應瑪麗．雪萊，與極力發展人工智慧、打破人與非人疆界的現代交錯，擁抱科學也熱愛文學的她極力追問「生命的本質究竟為何？」

而該作品也獲得國際媒體好評，《ELLE雜誌》讚珍奈．溫特森是「當代最大膽也最具原創性的作家」。《華盛頓郵報》則評論「溫特森在這本書中最聰明的調度，或許是指出了跨性別人士才是在我們能夠自己決定的未來中真正的先驅，那時，我們能設計自己的身體。從這個面向改寫《科學怪人》，怪物不再有如怪獸；他只是誕生得太早。有一天，溫特森指出，生物學再也無法定義我們。我們只是意識——不羈的意識。」